Tem dívidas de crédito? Saiba como confirmar

Ao longo da vida, é normal contrair mais do que um empréstimo, seja um crédito habitação, crédito automóvel ou alguns créditos ao consumo. Contudo, quando começa a acumular empréstimos ou até quando aceita ser fiador, pode não ter a certeza se todas as suas dívidas de crédito estão liquidadas ou se existem valores em atraso.

Para ter a certeza de que não tem dívidas de crédito, a forma mais eficaz de confirmar essa informação é através do mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal. Se nunca acedeu a este mapa, fique a saber como descarregar e interpretar a informação que consta neste documento.

Aceder ao mapa de responsabilidades de crédito é rápido e intuitivo

Se quer confirmar se tem dívidas de crédito através do mapa de responsabilidades, precisa de:

Aceder ao site do Banco de Portugal

Entra na área de “particulares”

Depois, tem duas opções para obter este mapa:

Na Base de dados de Contas: Obtém informação sobre contas de depósito, de pagamentos, de créditos e de instrumentos financeiros no seu nome.

E na Central de Responsabilidades de Crédito (CRC): Onde o mapa é focado nos créditos que possui no seu nome e permite a consulta até ao período máximo de cinco anos.

A seguir, tem de:

Escolher a data que pretende consultar os seus créditos (mês e ano);

Aceitar a política de dados pessoais e condições de acesso por via eletrónica à Base de dados de Conta ou à CRC;

E autenticar-se, utilizando as credenciais de acesso ao Portal das Finanças ou, em alternativa, com um leitor do cartão de cidadão e o respetivo PIN.

Por fim, pode abrir ou guardar o ficheiro em formato PDF com o mapa de responsabilidades.

Todas as minhas dívidas de crédito constam no mapa?

No mapa de responsabilidades de crédito constam informações sobre todos os seus créditos de valor igual ou superior a 50 euros.

Embora a leitura nem sempre seja fácil para quem vê o mapa de responsabilidades pela primeira vez, saiba que pode encontrar todos os seus créditos, estejam as suas prestações em dia ou em atraso.

Contudo, quando salda um montante em dívida de um crédito, pode não conseguir ver essa informação no seu mapa. Vamos supor que pagou a totalidade do montante em dívida de um cartão de crédito em agosto. Essa dívida não vai constar no mapa referente a agosto, divulgado em setembro.

Como sei se tenho créditos por liquidar?

Seja como titular ou como fiador, é natural que queira saber se existem dívidas por liquidar ou quais os créditos que já estão saldados. Para facilitar este processo, aceda ao mapa através da CRC, uma vez que é mais fácil filtrar as informações que precisa, dado que só existem dados relativos a financiamentos.

Quando acede à CRC com os seus dados, vai encontrar dois tipos de mapas: o mapa de responsabilidades de crédito e o mapa agregado. Este último é uma síntese da informação do mapa de responsabilidades de crédito.

Contudo, para interpretar corretamente este mapa, deve ter em conta que os dados são separados por instituição de crédito e existem 13 campos de destaque. Mas se quer identificar se os empréstimos como devedor ou fiador estão em incumprimento, foque-se nestes cinco campos:

Tipo de negociação;

Em litígio judicial;

Montante total em dívida;

Montante e entrada em incumprimento

E montante potencial.

Se o seu mapa não referir, em nenhum destes campos, a indicação de incumprimento, valor vencido ou se tiver o valor a zero euros, então pode ficar descansado. Mesmo que apareçam vários créditos, estes referem-se aos empréstimos que contratou. Contudo, dado que as suas prestações estão em dia, as informações apresentadas apenas são referentes aos produtos financeiros, montantes por liquidar e informações contratuais relevantes.