Contratar um crédito de forma responsável? Saiba quanto pode pagar

Antes de contratar um crédito de forma responsável, é fundamental entender os encargos associados e saber qual a prestação que pode suportar. Logo, precisa de saber as condições do tipo de financiamento que procura, como as taxas de juro, valor financiado, prazo de amortização, entre outras. Tendo estes fatores em consideração, simule a prestação que fica a pagar e certifique-se da sua taxa de esforço.

Simule a sua prestação

Nos créditos ao consumo, geralmente, o financiamento é concedido a 100%. Mas no crédito habitação, o Banco de Portugal estabeleceu regras que limitam o valor do financiamento. No caso de querer adquirir uma habitação própria e permanente, a instituição de crédito pode financiar, no máximo, 90% do valor do imóvel (para os maiores de 35 anos). Logo, para simular a sua prestação de crédito habitação, além de indicar a taxa de juro de aplicável, o prazo do contrato, precisa de ter em conta o valor do imóvel e o montante máximo que a instituição pode financiar.

Vamos a dois exemplos:

Imagine que precisa de um crédito pessoal de 12 mil euros e quer pagar este financiamento em 48 meses. Se a sua TAN for de 8%, paga uma prestação mensal de cerca de 293 euros.

Já num crédito habitação para um imóvel de 200 mil euros, em que o financiamento corresponde a 180 mil euros, a pagar em 30 anos, se tiver uma taxa mista com um período fixo a dois anos com uma TAN de 2,5%, a prestação mensal é de cerca de 711 euros.

Verifique o valor da sua taxa de esforço com a nova prestação

Tendo uma noção do valor que vai pagar por um novo financiamento, a seguir deve calcular a sua taxa de esforço. A taxa de esforço mede o peso dos seus empréstimos no orçamento familiar. Se não tiver créditos em curso, o ideal é que esta taxa não ultrapasse os 30%. Caso tenha vários créditos, o limite é de 50%. Acima desse valor as instituições não podem conceder um novo financiamento.

Para calcular a taxa de esforço é aplicada a seguinte fórmula:

Taxa de esforço = (total de prestações de crédito / rendimento mensal líquido) x 100

Olhando para os valores indicados anteriormente, se o rendimento mensal líquido do seu agregado familiar for de 2.100 euros e apenas contratar o crédito pessoal com uma prestação de 293 euros, a sua taxa de esforço é de 14%.

Agora, suponha que já tem este crédito pessoal a decorrer e vai contratar um crédito habitação com uma prestação de 711 euros, a sua taxa de esforço seria de 48%. Dado que este valor está perto do limite máximo, a instituição financeira pode ver um risco elevado em conceder-lhe este financiamento. Logo, o seu crédito pode ser recusado.

Neste caso, é aconselhável aceder ao simulador: que casa consigo comprar para analisar qual é o montante máximo aconselhável para o seu caso.

Atenção aos encargos adicionais dos seus créditos

Consoante o tipo de financiamento, pode ter de suportar alguns encargos adicionais à sua prestação de crédito. Por exemplo, se não beneficiar da garantia jovem do crédito habitação, tem de suportar, no mínimo, 10% do valor não financiado, comissões, impostos e ainda os seguros obrigatórios do crédito habitação (seguro de vida e seguro multirriscos).