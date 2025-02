O que é a consolidação de créditos?

Quando tem um crédito habitação e dois ou mais créditos ao consumo, as prestações destes empréstimos podem estar a asfixiar as suas finanças pessoais. Caso pretenda ganhar uma folga financeira e reequilibrar o seu orçamento familiar, a consolidação de créditos pode ser uma boa opção.

Na prática, existem duas formas de consolidar os seus créditos. A mais comum é através de um crédito consolidado. Mas caso seja proprietário de um imóvel, pode fazer um crédito multiopções (dando a sua casa como garantia), obtendo assim um valor extra que permite saldar ou reduzir os seus créditos ao consumo.

Conheça qual é a opção mais vantajosa para reduzir os seus encargos com créditos.

A consolidação de créditos junta todas as prestações numa só

Para quem tem, no mínimo dois créditos ao consumo, o crédito consolidado pode reduzir o encargo das suas prestações até 60%. Quando contrata este crédito, paga todas as suas dívidas que tinha a decorrer, ficando com uma única prestação.

Mas pode estar a questionar-se como é possível poupar tanto com um crédito consolidado. Na verdade, quando tem vários créditos ao consumo, como cartões de crédito, os seus contratos têm uma taxa de juro muito elevada. Ao consolidar os seus créditos, pode negociar uma taxa de juro mais baixa do que a média das taxas que pagava pelos outros financiamentos.

Contudo, a poupança final depende sempre do número de créditos que tem, das taxas de juro e dos prazos associados aos contratos, bem como o valor dos financiamentos.

Porém, só pode contratar um crédito consolidado se não tiver prestações em atraso.

Reduzir os seus encargos com créditos com o multiopções

Como referido, outra forma menos tradicional de consolidar os seus créditos é através do crédito multiopções. No entanto, a contratação deste empréstimo não é possível se não for proprietário de um imóvel. Porém, o imóvel pode estar livre de ónus ou ter ainda um crédito habitação associado.

O crédito multiopções permite-lhe fazer uma segunda hipoteca sobre a sua casa para obter um financiamento extra. Na prática, dá o seu imóvel como garantia e o banco empresta-lhe mais dinheiro.

Mas como é que ao fazer um novo financiamento (além dos que já tem) pode reduzir os seus encargos? Primeiro, tem de ser responsável e focar-se no objetivo de saldar as dívidas dos seus créditos ao consumo. Depois, este crédito hipotecário tem taxas de juro e maturidades idênticas às do crédito habitação. Desta forma, os juros vão ser mais baixos do que a média dos juros dos outros empréstimos.

Se com o montante financiado liquidar todos os seus créditos ao consumo, fica apenas a pagar o seu crédito habitação e o crédito multiopções. O que regra geral, reduz significativamente os seus encargos.

Contudo, a aprovação do multiopções depende de vários fatores, como: