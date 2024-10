Este creme que se tornou viral e é recomendado por dermatologistas está com uma promoção fantástica

Este artigo pode conter links afiliados*

Segundo o site InStyle há um creme que tem gerado bastante interesse nas plataformas online, especialmente na Amazon, onde as vendas têm sido surpreendentes. O motivo? Trata-se de um hidratante indicado para peles maduras que, além de eficaz, apresenta um preço significativamente mais baixo do que nos supermercados. Dermatologistas, como é o caso de Nazanin Saedi, recomendam este creme pela sua capacidade de combinar eficazmente vários ingredientes que combatem o envelhecimento da pele

Pro-retinol, ácido hialurónico e vitamina C num só creme

De acordo com o especialista, em declarações ao InStyle, o creme Revitalift reúne três componentes essenciais para o cuidado da pele madura: pro-retinol, ácido hialurónico e vitamina C. O pro-retinol, uma forma mais suave do retinol, ajuda a suavizar as rugas; o ácido hialurónico hidrata profundamente e preenche a pele; e a vitamina C, conhecida pelas suas propriedades antioxidantes, ilumina e uniformiza o tom da pele.

Preço mais baixo que nos supermercados

O que torna este creme ainda mais apelativo é o seu preço. Por 14,47 euros na Amazon, está mais acessível do que em muitos supermercados, oferecendo uma excelente relação custo-benefício. Nas redes sociais, vários utilizadores têm partilhado a sua experiência com o Revitalift, afirmando que o produto cumpre o que promete e realçam a poupança face a outras opções disponíveis no mercado.

Num artigo anterior intitulado '5 Práticas a Evitar na Rotina Diária para uma Pele Saudável e Radiante', a dermatologista Aamna Adel já tinha destacado o mesmo ponto que o Dr. Saedi: produtos mais caros não significam necessariamente melhores resultados. A eficácia do Revitalift, com a sua formulação acessível e eficaz, reforça esta visão, provando que é possível cuidar da pele sem gastar uma fortuna.

