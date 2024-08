Um dos melhores cremes hidratantes de rosto está na Mercadona e custa apenas 5 euros

5 cuidados a ter com a pele quando for de férias

Os cuidados com a nossa pele não devem ser nunca descurados, mas ainda mais no verão. Com o sol, o cloro das piscinas e o sal do mar, a pele vai ficando cada vez mais seca nesta altura do ano. Assim, nãoé difícil perceber o quão essencial é para a rotina diária um bom creme hidratante.

Há quem ache que apenas investindo muito dinheiro é possível ter bons produtos de beleza, mas não será bem assim, confirmam dermatologistas. Um estudo realizado pela OCU, uma organização espanhola de consumidores, refere o site Moncloa também parece confirmar esta ideia, tendo considerado um creme hidratante de rosto de 5 euros, da Mercadona, como um dos melhores entre 16 outros.

O creme facial Textura Rica 24 h da Mercadona ficou em primeiro lugar, partilhando o pódio com o Naturally Good da Nivea. A análise feita pela OCU teve em conta vários critérios, entre eles o nível de hidratação, a composição e o tipo de embalagem, tendo em consideração o ambiente.

O creme fácil Textura Rica 24 h da Mercadona teve dos melhores resultados no teste de hidratação, indo assim ao encontro da sua descrição, que refere que “proporciona uma hidratação imediata e duradoura […], proporcionando firmeza e elasticidade”.

Adequado para todos os tipos de rosto, o creme hidratante tem ácido hialurónico e alóe vera. Para os melhores resultados, deve ser aplicado de manhã e à noite na cara, pescoço e peito.

Como escolher um creme hidratante

Idealmente, a rotina de cuidados de rosto deve ter pelo menos três passos: limpeza, hidratação e proteção solar. a escolha dos produtos vai prender-se, acima de tudo, com o tipo de pele que se tem e não tanto com a idade da pessoa.

Para escolher os produtos mais adequados, deve ter em atenção se a sua pele é seca, mista, oleosa ou com tendência para acne. No mercado, há uma grande variedade de produtos pensados para cada pele e não precisa de gastar muito dinheiro para encontrar um produto de qualidade.