Especialista faz alerta de verão sobre o icónico creme Nivea da lata azul

Estes são todos os benefícios do creme NIVEA de lata azul. É por isto que continua a conquistar gerações

O creme Nivea da clássica lata azul atravessa gerações e continua a ser um dos produtos mais populares do mundo da cosmética. No verão, muitas pessoas recorrem a este clássico depois de um dia de praia em que se descuidaram com o sol, acreditando que ajuda a reparar os efeitos da exposição solar em excesso. Mas será mesmo a melhor opção?

A revista Woman, que integra o jornal espanhol El Periódico, ouviu o farmacêutico Vicente Calduch, CEO dos Laboratorios Calduch, que deixou um alerta importante sobre aquilo que este produto consegue fazer pela pele após a exposição ao sol.

Segundo o especialista, a fórmula do conhecido creme tem ingredientes que ajudam a recuperar a hidratação perdida. "A composição do creme Nivea Creme inclui uma combinação de agentes emolientes, humectantes e oclusivos que contribuem para a manutenção da hidratação cutânea após a exposição solar. Ingredientes como a glicerina favorecem a retenção de água no estrato córneo, enquanto componentes lipídicos como a parafina líquida, a cera microcristalina e outros emolientes ajudam a reforçar a função barreira da pele, reduzindo a perda trans-epidérmica de água. Como resultado, a sua aplicação após a exposição ao sol pode favorecer a restauração da hidratação e melhorar a sensação de suavidade e conforto cutâneo."

No entanto, Vicente Calduch deixa um alerta para quem acredita que o produto pode funcionar como tratamento para queimaduras solares: "Não contém ingredientes especificamente concebidos para tratar o eritema solar ou os danos induzidos pela radiação ultravioleta, pelo que não deve ser considerado um tratamento reparador específico para as queimaduras solares", sublinha.

Ou seja, o tradicional creme da lata azul pode ajudar a hidratar a pele e a aliviar a sensação de secura após um dia ao sol, mas não substitui produtos formulados especificamente para acalmar ou tratar os efeitos de uma queimadura solar.

O especialista aproveitou ainda para recordar quais são os produtos adequados para utilizar antes da exposição ao sol: "Os cremes adequados para a exposição solar são aqueles que incorporam filtros solares capazes de absorver, refletir ou dispersar a radiação ultravioleta (UV). Estes produtos, denominados fotoprotetores, devem oferecer proteção de amplo espectro contra a radiação UVA e UVB e apresentar um fator de proteção solar (FPS ou SPF) adequado ao fototipo cutâneo e às condições de exposição. A sua aplicação reduz o risco de queimaduras solares, fotoenvelhecimento e danos celulares induzidos pela radiação ultravioleta."