Estudo científico confirma as propriedades que fazem do creme Nivea um fenómeno global há décadas

Defesa do Consumidor em Espanha analisou o icónico creme Nivea da lata azul. E esta foi a conclusão

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Há produtos que resistem ao passar dos anos e continuam presentes nas casas de várias gerações. É o caso do clássico creme Nivea da lata azul, uma das referências mais reconhecidas da marca alemã, que voltou recentemente a ser alvo de atenção depois de uma avaliação realizada pela espanhola Organização de Consumidores e Utilizadores (OCU).

De acordo com a revista espanhola Clara, a OCU avaliou a capacidade de hidratação do creme através de um teste realizado em laboratório com 20 voluntários.

Durante duas semanas, os participantes aplicaram o produto duas vezes por dia. Os investigadores compararam depois a pele tratada com o creme com uma área que não tinha recebido o produto, de forma a avaliar objetivamente a evolução da hidratação.

O resultado colocou o tradicional creme numa posição de destaque: a sua capacidade de hidratação foi classificada com quatro estrelas, numa avaliação que procurava perceber até que ponto o produto conseguia cumprir uma das suas principais funções.

Porque é que a lata azul continua tão popular?

Parte do sucesso do produto está precisamente na sua fórmula rica e na forma como atua sobre a pele. Entre os seus ingredientes encontram-se substâncias como a parafina e os petrolatos, que ajudam a formar uma barreira sobre a pele e a reduzir a perda de água.

A fórmula inclui ainda ingredientes como a glicerina, conhecida pelas suas propriedades humectantes, e componentes que contribuem para a textura característica do creme.

O resultado é uma fórmula espessa e bastante nutritiva, especialmente apreciada por quem procura uma hidratação mais intensa. Pode ser utilizada em diferentes zonas do corpo, embora a adequação dependa das necessidades e características de cada pele.