Firmeza no abdómen e glúteos: Conheça o creme intensivo que toda a gente quer testar este verão

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Esqueça os cremes e os tratamentos caros. Vai combater a celulite com 3 ingredientes que já tem em casa

“Preenche a pele em uma hora”: está mais barato o creme que devolve 10 anos ao nosso rosto

Primeiro começaram a surgir vídeos ocasionais. Depois apareceram recomendações, testemunhos e rotinas de beleza. De repente, o Creme Adeus parecia estar em todo o lado. Nos últimos meses, o produto tem ganho visibilidade nas redes sociais e começa também a despertar a curiosidade de consumidores portugueses, estando já disponível através da Amazon.

O interesse por este produto começou a disparar em Portugal depois de várias criadoras de conteúdo partilharem os seus testemunhos. Recentemente, a criadora de conteúdo portuguesa @_.barbiiee, que conta com cerca de 4 mil seguidores no TikTok, decidiu testar o creme durante várias semanas e partilhou um feedback muito honesto com a sua comunidade.

Segundo o seu relato, os resultados na textura da pele foram bastante satisfatórios. A criadora notou melhorias visíveis no aspeto das estrias, uma pele visivelmente mais uniforme e um ganho de firmeza em zonas historicamente mais críticas, como o abdómen e os glúteos. No entanto, fez questão de deixar um aviso importante aos seguidores: o produto não promove a redução de gordura — algo que, de resto, nem faz parte das promessas da marca —, funcionando puramente como um forte ajudante na firmeza e na elasticidade.

Mas afinal, que creme é este e o que tem de tão especial?

Dá pelo nome de ADEUS e trata-se de um creme corporal intensivo anticelulítico e antiestrias que se destaca pela sua fórmula termogénica. Vendido numa embalagem de 300 g, o produto atua através do estímulo da circulação local e do aquecimento da pele, fatores cruciais para ajudar a suavizar o aspeto da celulite e melhorar a firmeza nas zonas desejadas.

Por estar agora disponível através da Amazon, o acesso ao produto tornou-se muito mais simples e rápido para os consumidores em Portugal. Para quem procura um cuidado complementar à prática de exercício físico e a uma alimentação saudável, este fenómeno que conquistou a internet posiciona-se como uma opção prática e focada na textura da pele para incluir na rotina diária de cuidados corporais.

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