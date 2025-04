É dos cremes mais famosos do mundo por devolver elasticidade à pele. De que falamos?

Este artigo pode conter links afiliados*

Os produtos de beleza da Coreia do Sul vieram para ficar e se antes ficávamos reticentes com ingredientes estranhos como centella asiática ou mucina de caracol na sua composição, hoje damos pulos de alegria. A verdade é que um dos cremes que mais sucesso tem tido nos últimos anos é exatamente o COSRX Advanced Snail 92 All in One Cream, um creme com mucina de caracol que tem conquistado entusiastas de skincare por todo o mundo pela sua capacidade de restaurar a elasticidade e luminosidade da pele que, inevitavelmente, vai perdendo firmeza com o passar do tempo.

Hidratação profunda que transforma a pele

Com 92% de mucina de caracol e uma generosa dose de ácido hialurónico, este creme é um tesouro para peles maduras. A mucina de caracol contém proteínas, glicoproteínas e antioxidantes que estimulam a produção natural de colagénio e ajudam a melhorar a textura e firmeza da pele. A sua textura leve "é instantaneamente absorvida sem deixar resíduos", proporcionando uma "sensação de frescura e conforto". Igualmente eficaz para peles irritadas, avermelhadas ou com acne, funciona como uma verdadeira solução tudo-em-um que "repara e suaviza" todos os tipos de danos cutâneos.

Como aplicar para melhores resultados

A aplicação faz toda a diferença para maximizar os benefícios deste creme. Aplique suavemente uma pequena quantidade no rosto e pescoço após a limpeza e tonificação da pele. Versátil, pode ser utilizado tanto de manhã como base hidratante antes do protetor solar, quanto à noite para estimular a regeneração celular enquanto dorme. A consistência leve torna-o perfeito para qualquer rotina, sem deixar aquela sensação pegajosa que muitos cremes apresentam.

Beleza ética e resultados comprovados

Se as suas preocupações éticas vieram antes da curiosidade sobre a eficácia, fique tranquilo - a marca assegura: "Não se danifica a nenhum caracol!" A mucina é obtida "com segurança e cuidado", respeitando o ambiente natural dos animais. Sem testes em animais e sem parabenos, este creme conquista tanto pela sua ética como pela sua eficácia: "Um creme que vale cada euro", confessa uma utilizadora que nota as "rugas mais disfarçadas", enquanto outra destaca a pele "muito mais macia e hidratada".

