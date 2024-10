Perguntámos a gestores de redes sociais que materiais utilizam para criar conteúdo. Estas foram as respostas

Acabe com os maus odores no frigorífico com a 'mamã zangada'

Criar conteúdo de qualidade para as redes sociais requer criatividade, mas também as ferramentas certas para garantir que cada publicação se destaca. Perguntámos aos gestores de redes sociais da equipa digital da TVI quais os materiais que usam no dia a dia, e estas foram as escolhas que eles não dispensam.

1. Iluminação de qualidade

A luz faz toda a diferença, seja em fotografias ou vídeos. Uma das recomendações mais comuns foi o uso de luzes LED portáteis. A equipa sugeriu a marca Newmowa pela relação qualidade/preço, que conta com bastantes elogios nas reviews da Amazon. Um dos consumidores escreveu: “melhoram drasticamente a qualidade visual das imagens, mesmo em ambientes mal iluminados”.

Consulte o preço aqui

2. Tripé com controlo remoto

Para conseguir a estabilidade e o enquadramento perfeitos, muitos criadores recorrem a tripés leves e práticos, como os tripés com controlo remoto via Bluetooth. Estes permitem tirar fotos ou gravar vídeos sem toques diretos no telemóvel, evitando qualquer movimento indesejado. A equipa IOL sugeriu o tripé da marca ATUMTEK, que conta com vários elogios nas reviews da Amazon: “É um salva-vidas quando estamos sozinhos a criar conteúdo”.

Consulte o preço aqui

3. Microfone sem fios

Já ninguém tem paciência para tentar desvendar o que se diz num vídeo, daí a qualidade do som ser essencial. Um bom microfone sem fios é recomendado pelos gestores de redes sociais da equipa, especialmente para gravações no exterior. A sugestão foi o microfone de lapela da marca OSA, ideal para ambientes com bastante ruído.

Consulte o preço aqui

4. Ventosas para prender o telemóvel ao vidro

Este acessório, que ganhou popularidade nas redes sociais, permite fixar o telemóvel em superfícies planas como espelhos ou janelas, com total segurança. A equipa IOL destaca a sua forte aderência e facilidade de reposicionamento sem deixar marcas. Compatível com a maioria das capas lisas e disponível em várias cores, é a solução prática para quem precisa de estabilidade ao criar conteúdo. Veja aqui o artigo completo e assista ao vídeo que prova como estas ventosas não se descolam facilmente.

Consulte o preço aqui

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.