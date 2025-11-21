Mulher pediu a criança para desviar o seu carro da porta de casa. O resultado foi trágico [vídeo]

Uma mulher está a enfrentar acusações criminais depois de alegadamente ter pedido a uma menina de apenas nove anos que movesse o seu carro da porta, enquanto ela pendurava decorações de Natal, o que resultou num acidente que deixou a criança ferida. A informação está a ser avançada pela revista People e o caso ocorreu no Estado do Texas.
Ladeja Pickett, de 25 anos, foi acusada provocar ferimentos e pôr em perigo a vida da criança, segundo o despacho de acusação.
A mulher, que não é mãe da criança, afirmou que a menina sabia onde estavam as chaves do carro e que as “foi buscar sozinha”. A menina acabou por “perder o controlo do veículo” e “saltou antes de embater na carrinha do vizinho”, lê-se ainda na declaração citada pela revista. A menina sofreu “um corte na testa e escoriações na perna”.
A mãe da criança disse ao canal local KSAT que a filha continua hospitalizada. Acrescentou ainda que a amiga da família “não tinha o direito de entregar as chaves a uma menor”.
Veja o vídeo do momento divulgado pela CBS News: