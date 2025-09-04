Bebé desaparecido durante duas horas depois de avô ter levado da creche a criança errada

Uma criança de 8 anos encontra-se em estado grave depois de ter sido atacada por um tubarão

Um bebé de 1 ano esteve desaparecido durante duas horas na Austrália depois de ter sido entregue, por engano, ao avô errado numa creche em Sydney.

De acordo com a revista People, a criança foi entregue a um homem sem qualquer ligação à família e levada para casa, sem que a creche se tivesse apercebido do erro de imediato.

A escola apenas deu conta da situação após rever imagens de videovigilância e contactar outros pais. O menino acabou por ser devolvido à creche pelo avô de outra criança, que tinha levado o bebé sem se aperceber da confusão.

Em comunicado citado pela imprensa local, a direção da creche classificou o episódio como um “incidente grave” e pediu desculpas às famílias, garantindo que reforçou os protocolos de entrada e saída para evitar que a situação se repita. O funcionário envolvido foi suspenso.

A família do bebé disse que não responsabiliza o avô, mas sim a creche, que falhou na identificação correta da criança.

As autoridades australianas confirmaram que não haverá investigação criminal, mas a Autoridade Reguladora de Educação e Cuidados na Primeira Infância de Nova Gales do Sul abriu um inquérito para apurar responsabilidades.