Pais de filhos resilientes e bem sucedidos nunca fazem isto

4 hábitos que fazem das crianças japonesas as mais saudáveis do mundo

A forma como os pais comunicam e se comportam no dia a dia tem um impacto profundo na segurança emocional e na capacidade de resistência das crianças. Pequenos gestos, aparentemente inofensivos, moldam a forma como os mais novos enfrentam desafios, lidam com a pressão e respondem a falhas.

Segundo um artigo do site norte-americano CNBC, há cinco erros comuns que os pais cometem sem intenção, mas que, a longo prazo, podem afetar a segurança emocional e a força interior das crianças.

Não protegem em demasia os seus filhos

Superproteger os filhos pode impedi-los de desenvolver competências como perseverança e resistência ao stress. Crianças mais confiantes e resilientes são aquelas que aprendem a lidar com o fracasso, a gerir riscos e a assumir responsabilidades desde cedo.

A autora e especialista em parentalidade Esther Wojcicki recomenda que os pais estabeleçam expectativas razoáveis e incentivem a autonomia dos filhos, incluindo a participação em pequenas tarefas domésticas ou na escolha de atividades extracurriculares. "Quanto mais confia nos seus filhos para fazerem coisas sozinhos, mais capacitados eles serão", sublinha.

Não castigam as falhas e insucessos

Errar faz parte do processo de aprendizagem. Reagir com castigos a um erro pode passar a ideia de que falhar é vergonhoso, quando na verdade é uma oportunidade para crescer.

A psicoterapeuta Amy Morin sugere que os pais ajudem os filhos a refletir sobre os erros e a retirar ensinamentos dessas situações. Partilhar exemplos reais, inclusive da própria experiência dos pais ou de figuras conhecidas, pode ser um estímulo importante.

Evitam o pessimismo

Crianças rodeadas de negatividade tendem a desistir mais facilmente quando enfrentam dificuldades. O otimismo, por sua vez, ensina-as a ver os problemas como passageiros e superáveis.

"Pode dizer 'está tudo bem, conseguimos resolver isto', exemplifica a psicóloga Michele Borba. Esse tipo de discurso positivo, repetido com naturalidade, acaba por ser interiorizado pelas crianças como uma forma eficaz de lidar com a ansiedade e a pressão.

Não ficam irritados quando os filhos fazem muitas perguntas

A curiosidade natural das crianças deve ser incentivada, não reprimida. Mesmo que por vezes seja cansativo responder a tantas perguntas, é através da curiosidade que se estimula o interesse pela aprendizagem e se reforça a capacidade de pensar de forma crítica.

O investigador Kumar Mehta refere que os pais das pessoas mais realizadas dão prioridade à aprendizagem e encorajam constantemente o espírito curioso dos filhos.

Não exageram na reação

Problemas como uma nota baixa ou um desentendimento com colegas fazem parte da vida. Os pais devem manter a calma e evitar dramatizar.

A psicóloga do desenvolvimento Aliza Pressman reforça que, para os filhos, "nada é uma emergência". A forma como os adultos reagem a estas situações serve de modelo para que as crianças aprendam a manter a serenidade e a relativizar contratempos.No fim de contas, o exemplo conta mais do que qualquer discurso.

Educar crianças resilientes passa por dar-lhes espaço para crescer, errar e aprender — sempre com o apoio e orientação dos adultos. O equilíbrio entre exigência e compreensão pode fazer toda a diferença no futuro emocional dos filhos.