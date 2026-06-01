Nunca espere que uma criança peça água: 10 regras de segurança para o verão

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As crianças ficam mesmo entusiasmadas e não querem sair da água”: o brinquedo que está a transformar os dias de verão em diversão total

Com as férias de verão chegam os dias passados na praia, na piscina, em parques infantis e em atividades ao ar livre. Mas esta época do ano, marcada pela diversão em família, traz também alguns riscos acrescidos para as crianças, desde afogamentos e desidratação até queimaduras e intoxicações alimentares.

Para ajudar os pais a prevenirem situações de emergência, o educador de saúde pediátrica Dr. Kaleem, conhecido nas redes sociais através da conta de Instagram @drmelonchildhealth, partilhou 10 conselhos simples, mas fundamentais. Com mais de 14 mil seguidores, o especialista dedica-se a divulgar informação baseada em evidência científica para ajudar as famílias a manterem os mais pequenos seguros e saudáveis durante todo o ano:

1. Utilize vários turnos de supervisão junto à água

Deve haver sempre um adulto totalmente dedicado a vigiar as crianças perto da água, sem telemóvel, sem redes sociais e sem distrações.

2. Boias e braçadeiras ajudam a flutuar, mas não salvam vidas

Estes acessórios são apenas auxiliares de natação e nunca substituem a supervisão de um adulto.

3. Não espere que as crianças peçam água

Muitas vezes, as crianças não reconhecem os primeiros sinais de sede. Se pedirem água num dia quente, podem já estar desidratadas.

4. Esvazie imediatamente as piscinas insufláveis após a utilização

Uma criança pode afogar-se em apenas 5 centímetros de água e em menos de dois minutos.

5. Vista as crianças com fatos de banho de cores vivas

Tons néon e cores fortes são muito mais fáceis de identificar debaixo de água do que fatos de banho azuis ou em tons pastel.

6. Defina um plano caso a criança se perca antes de sair de casa

Escolha um ponto de encontro e ensine à criança o nome completo e o número de telefone dos pais antes de ir para a praia, festivais ou locais com muita gente.

7. Verifique os equipamentos dos parques infantis antes de a criança os utilizar

Escorregas e estruturas metálicas expostos ao sol podem atingir temperaturas suficientes para provocar queimaduras em poucos segundos.

8. Apenas uma criança de cada vez no trampolim

Grande parte das fraturas associadas aos trampolins acontece quando várias crianças saltam ao mesmo tempo.

9. Certifique-se de que o capacete está corretamente ajustado

O capacete deve ficar direito, bem ajustado à cabeça e cerca de dois dedos acima das sobrancelhas.

10. Tenha cuidado com os alimentos dos churrascos e piqueniques

As temperaturas elevadas aumentam o risco de intoxicações alimentares. Cozinhe bem a carne e evite deixar os alimentos expostos ao calor durante várias horas.