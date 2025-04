Menina de 4 anos ficou retida em casa com a mãe e o irmão mortos. Sobreviveu duas semanas a comer chocolate

Uma menina de quatro anos sobreviveu sozinha presa num apartamento em Nova Iorque, Estados Unidos, ao lado dos cadáveres da mãe, Lisa Cotton, de 38 anos, e do irmão, Nazir Millien, de 8, que terão morrido pelo menos duas semanas antes de serem descobertos.

Segundo o New York Post, os vizinhos afirmam que os serviços de proteção de menores estiveram no local um dia antes da macabra descoberta, mas foram embora depois de baterem à porta.

Uma vizinha da família afirmou que os elementos da proteção de menores tocaram à campainha de vários apartamentos no edifício, mas nada mais. “Eles não fizeram nada”, disse esta mulher ao New York Post. “Um deles tocou à minha campainha e perguntou se eu tinha preocupações com os vizinhos de cima.”

O tio da menina, Hubert Cotton, revelou ao New York Post que a criança sobreviveu alimentando-se com chocolate. A menina foi encontrada na sexta-feira, após familiares, preocupados com a falta de contacto, decidirem ir ao apartamento.

A causa da morte ainda está a ser investigada, mas as autoridades acreditam que Lisa Cotton, que sofria de asma, poderá ter morrido de paragem cardíaca. O filho, Nazir, que nasceu prematuro e usava sonda alimentar, terá morrido por desnutrição extrema.

Fontes policiais disseram ao mesmo jornal que Lisa Cotton já tinha histórico de comportamento instável e estava a ser acompanhada pelos serviços sociais por suspeitas de negligência infantil. Em 2021, foi mesmo detida por abandono de menor, depois de ter sido vista a abanar violentamente a filha bebé num carrinho e a incendiar uma peruca numa rua movimentada do Bronx.