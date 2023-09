Casada e com dois filhos, esta mãe abusava sexualmente de dois rapazes gémeos de 15 anos

Uma mãe de duas crianças está a ser acusada de abusar sexualmente de gémeos adolescentes depois de ter sido encontrada pelo marido em topless com um dos menores. Os rapazes de 15 anos eram filhos de um casal amigo e moravam na mesma rua.

Ashleigh Watts, que tem 37 anos e mora nos Estados Unidos, mantinha uma relação sexual com um dos gémeos desde junho de 2022, refere a People, citando a queixa que foi feita.

O caso começou a ser investigado depois de um vizinho ter contactado o número de emergência a denunciar a ligação de Ashleigh com os gémeos.

Foi em fevereiro que se começaram a identificar os primeiros indícios. Segundo a queixa, foi nessa altura que o marido de Ashleigh, ao chegar a casa de madrugada, encontrou a mulher em topless, no sofá com um dos gémeos, que fingiu estar a dormir.

O gémeo terá dito aos pais que foi para casa da mulher para fumar marijuana e acabou por adormecer, tendo negado que tenha havido qualquer ato sexual. Mais tarde, confessou ao pai que estava envolvido com Ashleigh Watts.

O mesmo adolescente terá confidenciado com um vizinho que estava com a mulher de 37 anos desde junho de 2022 e que estavam apaixonados. Watts terá dito ao jovem que quando ele tivesse 17 anos, que ela casaria com ele.

Depois do contacto entre o menor e a mulher ter sido descoberto, o adolescente fugiu de casa em julho. Quando a polícia fez uma busca em casa de Ashleigh, três semanas depois, acabou por encontrar o adolescente.

Alegadamente, o outro gémeo disse à polícia que Ashleigh ofereceu-lhe roupa interior dela e marijuana. Também terá lhe tocado de forma inapropriada, mas o jovem pediu que parasse.

Ashleigh Watts foi presa a 17 de agosto e ainda não se sabe se já tem advogado ou se já chegou a algum acordo, refere a 13 News Now.