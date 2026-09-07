Bebé de três meses morreu quando acampava com a família. Quatro adultos foram detidos

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Dois homens e duas mulheres foram detidos no Reino Unido por suspeita de homicídio na sequência da morte de uma bebé de três meses que se encontrava a acampar com a família.

De acordo com a Sky News, a menina morreu depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória num terreno junto em Staffordshire. Os serviços de emergência foram chamados ao local pelas 8h45 de sábado, na sequência de uma chamada que dava conta de uma bebé em paragem cardíaca.

Foi igualmente enviada para o local ajuda aérea, mas os paramédicos não conseguiram salvar a criança, que acabou por ser declarada morta no local. A identidade da bebé não foi divulgada pelas autoridades.

Quatro pessoas detidas

Segundo a informação avançada pelas autoridades, quatro pessoas foram detidas por suspeita de homicídio. Os quatro foram posteriormente libertados sob fiança, sujeitos a condições, enquanto a investigação prossegue.

A investigação representa uma evolução relativamente às primeiras informações divulgadas pela polícia. Nas horas iniciais, a morte estava a ser tratada como “inexplicada” e a polícia descrevia o caso como um incidente isolado.

Família estava a acampar na zona

As autoridades confirmaram que a família da bebé estava a acampar na área quando ocorreu a tragédia. Os agentes permaneceram no local durante o fim de semana para realizar diligências e, simultaneamente, transmitir segurança à comunidade.

O inspetor Josh Lee, da equipa de proteção de crianças da polícia de Staffordshire, afirmou à Sky News que as autoridades estão a trabalhar continuamente para esclarecer as circunstâncias da morte.

As autoridades têm procurado evitar especulações enquanto recolhem informação e procuram determinar exatamente o que aconteceu à bebé.

A investigação continua em curso e, até ao momento, as quatro pessoas detidas não foram acusadas formalmente de homicídio.