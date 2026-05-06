Estafeta de empresa de entregas matou menina de 7 anos que lhe abriu a porta. Agora, foi condenado à morte

Autor de um dos crimes mais misteriosos de sempre escapou assim à pena de morte

O motorista da empresa de entregas FedEx que matou uma menina de sete anos que lhe abriu a porta para receber uma encomenda foi condenado à morte, avança a revista People.

Um júri do Texas, nos Estados Unidos, condenou à morte Tanner Horner, de 34 anos, que sequestrou Athena Strand na entrada de sua casa e a assassinou. O caso ocorreu em 2022 e, em abril, o homem declarou-se culpado de homicídio qualificado e sequestro agravado, o que levou a um julgamento que resulta agora na condenação à morte.

Durante o julgamento, citado pela People, o tio de Athena leu uma declaração comovente: "Não tirou apenas uma vida, destruiu uma família", disse. "Tirou a vida de uma menina que confiava no mundo e retribuiu essa inocência com violência. Escolheu causar uma dor que durará gerações”, declarou.

Como aconteceu o crime?

O motorista foi a casa de Athena entregar uma encomenda que era, por ironia trágica, o presente de Natal da menina, uma caixa com bonecas Barbie. “Fui impedida de vê-la crescer, por um homem em quem todos deveriam confiar para cumprir apenas uma tarefa simples – entregar um presente de Natal e ir embora”, disse a mãe, entre lágrimas, numa conferência de imprensa logo após o crime.

De acordo com notícia da CNN da altura, Athena desapareceu da garagem de sua casa em Wise County, no Texas, a 30 de novembro. A mãe deu a filha como desaparecida e as buscas na região viriam a ter um desfecho infeliz: o corpo de Athena foi encontrado. As autoridades acreditam que a criança foi morta uma hora depois do sequestro, sendo que, de acordo com o The Independent, o motorista admitiu ter sido por estrangulamento.

O suspeito disse aos investigadores que atropelou acidentalmente a menina com a carrinha da empresa e, embora ela não estivesse em estado grave, entrou em pânico e colocou-a dentro da carrinha antes de matá-la.

Imagens de videovigilância mostraram a criança dentro da carrinha a falar com o motorista e foi o interrogatório a este homem que acabou por conduzir à localização do cadáver.

A FedEx reagiu ao caso logo nas horas a seguir ao crime: “As palavras não podem descrever o nosso choque e tristeza com os relatos sobre este acontecimento trágico. Em primeiro lugar, os nossos pensamentos estão com a família durante este momento difícil e continuamos a cooperar com as autoridades responsáveis pela investigação”.