Conduzia alcoolizado, o carro incendiou-se e fugiu do veículo deixando a filha bebé no banco de trás

Um homem foi condenado a uma pena entre 22 e 27 anos e meio de prisão depois de ter abandonado a filha de apenas dois anos num carro em chamas enquanto se salvava a si próprio. Segundo o site norte-americano Law & Crime, os agentes encontraram a criança “numa cadeirinha virada para a frente”, depois de o pai lhes ter afirmado que “não estava ninguém” dentro do veículo.

Nicholas Stemen, de 34 anos, declarou-se culpado de incêndio, homicídio involuntário e de pôr em perigo uma criança, num caso horrendo que ocorreu no Ohio, nos Estados Unidos. De acordo com o despacho de acusação divulgado pelo Law & Crime, o homem tinha bebido quase uma dúzia de cervejas e estava “a conduzir de forma errática” antes de o carro parar e se incendiar, com a filha, Lillyanna, presa no banco de trás.

Quando os agentes chegaram ao local, o veículo estava “totalmente envolto em chamas”, e o homem encontrava-se cambaleante, com “cheiro a álcool” e até a cair no chão, segundo o mesmo documento. Questionado, afirmou inicialmente que não estava mais ninguém no carro e, confrontado sobre ter filhos, disse que a filha estava com o avô. Só depois é que uma bombeira verificou o interior e encontrou o corpo.

Durante o interrogatório, o homem admitiu ter passado a noite a beber e disse que “tinha tido um apagão e não se lembrava de todos os detalhes”, segundo o auto. Na audiência, foi também lida uma carta da mãe de Lillyanna, na qual escreveu: “A minha menina desapareceu. E para quê? Para o pai aproveitar uma noite de copos? Ele matou-a.”