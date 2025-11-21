Facebook Instagram

Conduzia alcoolizado, o carro incendiou-se e fugiu do veículo deixando a filha bebé no banco de trás

A vida foi roubada a uma bebé de apenas dois anos por aquele que devia dar a vida por ela: o seu próprio pai. Uma morte horrenda que chocou um país inteiro
IOL
Há 1h e 42min
Pés de bebe
Pés de bebe
Foto: freepik
Mulher pediu a criança para desviar o seu carro da porta de casa. O resultado foi trágico [vídeo]

Um homem foi condenado a uma pena entre 22 e 27 anos e meio de prisão depois de ter abandonado a filha de apenas dois anos num carro em chamas enquanto se salvava a si próprio. Segundo o site norte-americano Law & Crime, os agentes encontraram a criança “numa cadeirinha virada para a frente”, depois de o pai lhes ter afirmado que “não estava ninguém” dentro do veículo.

Nicholas Stemen, de 34 anos, declarou-se culpado de incêndio, homicídio involuntário e de pôr em perigo uma criança, num caso horrendo que ocorreu no Ohio, nos Estados Unidos. De acordo com o despacho de acusação divulgado pelo Law & Crime, o homem tinha bebido quase uma dúzia de cervejas e estava “a conduzir de forma errática” antes de o carro parar e se incendiar, com a filha, Lillyanna, presa no banco de trás.

Quando os agentes chegaram ao local, o veículo estava “totalmente envolto em chamas”, e o homem encontrava-se cambaleante, com “cheiro a álcool” e até a cair no chão, segundo o mesmo documento. Questionado, afirmou inicialmente que não estava mais ninguém no carro e, confrontado sobre ter filhos, disse que a filha estava com o avô. Só depois é que uma bombeira verificou o interior e encontrou o corpo.

Durante o interrogatório, o homem admitiu ter passado a noite a beber e disse que “tinha tido um apagão e não se lembrava de todos os detalhes”, segundo o auto. Na audiência, foi também lida uma carta da mãe de Lillyanna, na qual escreveu: “A minha menina desapareceu. E para quê? Para o pai aproveitar uma noite de copos? Ele matou-a.”

RELACIONADOS
Mulher pediu a criança para desviar o seu carro da porta de casa. O resultado foi trágico [vídeo]
Em pânico com fogo de artifício, cão atacou e matou bebé de nove meses
Menina de 5 anos atirou o irmão recém-nascido pela janela. Família em choque com morte trágica de bebé
Bebé recém-nascido morre num acidente trágico que deixou a mãe, de 24 anos, gravemente ferida
Mais Vistos
00:10:17
Secret Story
Só visto! Pedro protagoniza momento hilariante na corrida à dispensa
tvi
00:05:46
Secret Story
Ciúmes? Marisa Susana atira para Pedro: «Estás mais com a Marisa do que comigo»
tvi
00:02:23
Secret Story
Pedro cala desabafo de Marisa com beijos escaldantes e esta reage: «Até dá vontade de...»
tvi
00:04:01
Secret Story
«Tens potencial para ganhar isto» Marisa encoraja Pedro Jorge
tvi
Destaques IOL
Duche
Dermatologistas alertam: guardar isto no duche pode causar infecções na pele
Perlim
Prepare-se para viver o Natal como nunca: Perlim volta a abrir daqui a dias
Receitas rápidas
Sem ideias para o jantar? Esta receita com trufa parece de restaurante mas sai do congelador
Emagrecer
Nutricionista garante: com estes três hábitos é possível perder 4 kg em duas semanas
Mais Lidas
Mundial sub-17
Ctrl+Alt+Dell: pérola canarinha decide na última jogada e Brasil defronta Portugal
maisfutebol
Crime
Conduzia alcoolizado, o carro incendiou-se e fugiu do veículo deixando a filha bebé no banco de trás
Mundial sub-17
Mundial sub-17: Portugal-Suíça, 2-0 (crónica)
maisfutebol
Agir
«Tinha de acontecer»: Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada
Benfica
Benfica: Lukebakio operado com sucesso
maisfutebol
Disneyland
«O sítio mais feliz do mundo» não é a Disneyland, dizem jornalistas americanos. Está em Portugal