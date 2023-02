Pesquisas no Google ‘tramam’ Brian Walshe. Homem continua a negar ter matado a mulher

Desde o final do ano que ninguém sabe do paradeiro de Ana Walshe, uma mulher de 39 anos, mãe de três filhos com idades entre os dois e os seis anos, residentes em Massachusetts, nos Estados Unidos. Foi a empresa onde a mulher trabalhava que deu o alerta para o seu desaparecimento.

O marido não reportou a ausência da mulher, alegando mais tarde que Ana tinha dito que iria estar fora numa viagem profissional.

Esta versão não convenceu os investigadores do caso e Brian Walshe, de 47 anos, está detido desde 8 de janeiro e, agora, formalmente acusado de ter matado, desmembrado e despejado os restos mortais da mulher em vários caixotes do lixo, depois de recolhidas as provas na investigação. Os filhos estão agora entregues ao Estado.

Durante uma sessão de julgamento nesta quarta-feira, a promotora pública apresentou várias provas que conduziram a esta acusação formal, como imagens de videovigilância ou uma serra encontrada em casa da família. Mas, os investigadores encontraram também o histórico de pesquisas de Brian no Google nos dias antes de o desaparecimento ser reportado às autoridades.

O Daily Mail divulgou as pesquisas que foram mencionadas no julgamento:

1 de janeiro, através do iPad do filho

Quanto tempo demora até um corpo começar a ter cheiro?

Como travar o processo de decomposição de um cadáver?

10 dias para deitar fora um cadáver se for mesmo necessário?

Quanto tempo tem de alguém estar desaparecido para se receber a herança?

Pode-se deitar fora partes de cadáver?

O que faz o formaldeído?

Quanto tempo dura o ADN?

É possível identificar um corpo com base em restos mortais parciais?

Desmembramento e melhores formas de deitar fora um cadáver?

Como remover sangue de chão de madeira?

2 de Janeiro

Melhor serra para desmembrar

Pode ser-se acusado de homicídio sem cadáver?

É possível identificar um corpo com dentes removidos?

3 de janeiro