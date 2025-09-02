Facebook Instagram

Morreu o menino de 10 anos baleado por vizinho por brincar a tocar às campainhas

“Os agentes foram informados de que o menor estava a tocar às campainhas de casas na área e a fugir", comunicou a polícia
IOL
Há 1h e 11min
O menino de 10 anos que, no sábado à noite, foi baleado várias vezes por um vizinho enquanto brincava a tocar às campainhas e fugia, acabou por não resistir aos ferimentos e morreu nesta segunda-feira, avança a ABC.

O menino estava hospitalizado depois de ter sido baleado quando, na companhia de amigos, tocava às campainhas das casas e fugia em seguida. O caso aconteceu nos Estados Unidos e está a chocar a cidade de Houston, no Texas. A polícia revelou que a brincadeira do ‘toca e foge’, um clássico de infância que atravessa gerações, terá sido inspirada por um vídeo que ficou viral nas redes sociais.

O incidente ocorreu pouco antes das 23h00 de sábado, numa habitação na cidade norte-americana. “Os agentes foram informados de que o menor estava a tocar às campainhas de casas na área e a fugir. Uma testemunha afirmou ter visto o menino a correr de uma casa, depois de tocar à campainha, momentos antes de ser atingido por um disparo”, adiantaram os detetives da divisão de homicídios da polícia de Houston.

O menino foi transportado de urgência para o hospital, mas acabou por ser declarado morto. A identidade da vítima ainda não foi revelada, estando a autópsia por realizar.

O suspeito do crime foi detido, embora as autoridades não tenham divulgado o seu nome até ao momento. A investigação continua em curso.

