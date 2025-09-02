Influencer de 32 anos, marido e filhos menores encontrados mortos dentro de carro. Crianças tinham 7 e 13 anos

Morreu o menino de 10 anos baleado por vizinho por brincar a tocar as campainhas

A comunidade digital está em choque com a morte trágica da influenciadora Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 anos, que foi encontrada sem vida dentro de um carro, ao lado do marido e dos dois filhos.

O caso ocorreu a 22 de agosto, em Guadalajara, no México. Segundo a imprensa local, quatro corpos foram descobertos no interior de um veículo, abandonado no bairro de San Andrés, todos envoltos em plástico, escreve a revista People.

Vários dias depois, as autoridades confirmaram a identidade das vítimas: Esmeralda, o marido de 36 anos e os dois filhos do casal, de apenas 13 e sete anos, como escreve a People, com base em informações avançadas pelo jornal mexicano El Financiero.

Esmeralda era conhecida no TikTok pelo perfil Esmeralda FG, criado em 2020. Inicialmente, publicava vídeos cómicos, mas, com o crescimento da conta — que já ultrapassava os 43 mil seguidores —, começou a dedicar-se a partilhar momentos de estilo de vida e viagens.

A notícia da morte da criadora de conteúdos e da sua família tem gerado uma onda de consternação nas redes sociais, onde fãs e amigos têm deixado mensagens de pesar. As circunstâncias do crime permanecem sob investigação.