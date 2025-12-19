Facebook Instagram

Menina raptada com 3 anos foi localizada agora com 46. Reencontro com o pai está a comover o mundo

As autoridades divulgaram as imagens do momento da detenção da raptora, que vivia sob identidade falsa
IOL
Há 1h e 8min
Criança Foto Oleksandr Pidvalnyi_Pexels
Criança Foto Oleksandr Pidvalnyi_Pexels
Menino de 5 anos morreu atropelado pelo autocarro da própria escola. O irmão seguia no veículo

Esta é uma história que roubou demasiados anos de afeto familiar a muitas pessoas, sendo que as principais vítimas foram uma menina que cresceu sem o pai e um pai que viu ser-lhe arrancada a sua filha, num desaparecimento que parecia ter sido para sempre.

Tudo aconteceu em 1986, quando Michelle Newton tinha apenas três anos, como relata a revista People. Viviam todos em Louisville, no Kentucky, Estados Unidos. A sua mãe, Debra Newton, casada com o pai, disse que iria fazer um trabalho noutra cidade e nunca mais deu sinal de vida.

Durante décadas Joseph viveu momentos de angústia por nada saber da mulher e da filha, sendo que as autoridades encararam o caso como um rapto parental e Debra chegou a ser uma das oito pessoas mais procuradas pelo FBI por este crime.

Desfecho inesperado após mais de 40 anos

Debra, agora com 66 anos, foi detida na Florida. As autoridades divulgaram as imagens do momento da detenção: tanto a mulher como a amiga que a acompanhava a passear dois cães ficaram chocadas ao ponto de pensarem tratar-se de uma brincadeira. "Eu não fiz nada", disse Debra, surpreendida, enquanto era algemada.

Após a prisão, Michelle, agora com 46 anos, reencontrou seu pai.

"Ela sempre esteve nos nossos corações", disse Joseph Newton ao canal de televisão local, WLKY, citado pela People. "Não consigo explicar aquele momento em que entrei e pude abraçar a minha filha novamente."

"Não trocaria aquele momento por nada", disse ainda. "Foi como vê-la quando nasceu. Era como um anjo."

Joseph conta agora que o plano do casal era mudar-se de Louisville para a Geórgia porque Debra iria começar um novo emprego e preparar uma nova casa para a família. Porém, a mulher partiu mais cedo com a filha.

A procura por Debra e Michelle continuou até 2000, ano em que o caso foi arquivado e em 2005 Michelle foi removida dos bancos de dados nacionais de crianças desaparecidas.

Foi uma pessoa informante do programa Crime Stoppers que terá reconhecido Debra como uma mulher que morava em The Villages, na Flórida. Tinha casado novamente e vivia sob o nome de Sharon Nealy. Michelle, que foi criada também com outro nome, não fazia ideia de que era uma pessoa dada como desaparecida.

RELACIONADOS
Menino de 5 anos morreu atropelado pelo autocarro da própria escola. O irmão seguia no veículo
Menina de 6 anos morre num choque de carrinhos kart durante a festa de aniversário da irmã
Esta bebé morreu à fome e à sede aos cuidados dos pais. Mãe disse que "tinha chegado a hora dela"
A viver férias de sonho, pai e filho morrem atacados por vespas gigantes. Tinham 47 e 15 anos
Mais Vistos
00:03:11
Dois às 10
Cláudio Ramos avança notícia sobre figura da TVI: “Vai passar o Natal no hospital”
tvi
00:03:05
Secret Story
«Depois do que andaste a fazer...»: Liliana rasga Pedro e recebe resposta explosiva
tvi
00:03:38
Secret Story
Pedro tem medo de sair? Fábio acredita que sim e vai mais longe: «Fez um discurso de despedida»
tvi
00:01:40
Secret Story
Fábio não escapa às farpas de Marisa: «Amigos assim não quero. A fazer o que faz...»
tvi
Destaques IOL
Crime
Menina raptada com 3 anos foi localizada agora com 46. Reencontro com o pai está a comover o mundo
Dicas
Nunca faça isto quando a roupa ainda está húmida na máquina
Receitas
Só precisa de uma panela para fazer esta receita de arroz de alho-francês e alheira
Outlet
Da Zara Home à Pandora: um dos maiores outlets do país tem agora mais de 30 lojas novas
Mais Lidas
Cláudio Neves Valente
Português matou dois estudantes da Universidade Brown e físico do MIT Nuno Loureiro
cnn
Francisco Monteiro
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»
Dois às 10
Bruna expõe Sandro em direto e revela estratégia do ex-concorrente para expulsar Pedro: «É absolutamente ridículo»
tvi
Futebol Nacional
FOTOS: carro de Antunes, treinador do Freamunde, alvo de vandalismo
maisfutebol
E-redes
Vai faltar a luz nestas seis freguesias de norte a sul do país. Cortes duram várias horas
away
À lei da bola
FC Porto: nem o silêncio é virtude, nem a crítica merece castigo
maisfutebol