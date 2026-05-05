Conheceu o marido num grupo da igreja. Já casados e com seis filhos, descobriu que ele mantinha um casal preso na cave

Vivo com um homem por dinheiro: «Não o amo. Nunca amei. Mas sou feliz e não quero voltar a ser pobre»

Menino de 5 anos em estado crítico após salvar o irmão mais novo de afogamento

Donielle Showvay conheceu Chad Schipper num grupo bíblico numa faculdade e desde logo se encantou por ele, descrevendo-o como um rapaz inteligente e gentil. É a própria quem conta a sua história na série da ABC "Betrayal: Secrets & Lies", citada pela revista People.

Depois de namorarem e casarem, viveram uma vida em conjunto ao longo de 17 anos, tendo tido seis filhos. Mudaram para uma casa maior, com a vida financeira a melhorar. Na nova casa, Chad tinha um escritório no primeiro andar, onde passava muitas horas a trabalhar como consultor financeiro.

No âmbito da sua atividade, tentou angariar um casal como clientes, que tinham acabado de receber uma grande quantia em dinheiro. Porém, esse mesmo casal não aceitou.

Donielle conta no programa que o marido começou a passar mais tempo fora de casa, dizendo que estava em visita aos imóveis alugados. Numa noite de 2017, Chad pediu à filha que enrolasse fita adesiva preta em torno de uma marreta. A jovem estranhou o pedido do pai, mas acedeu e fê-lo.

A verdade do que se passaria depois só veio a revelar-se quando a família acordou com a polícia a entrar em casa à procura de Chad. O pai de família tinha invadido a casa do casal idoso a meio da noite, com recurso à marreta que tinha pedido à filha para preparar, sequestrando-os com violência: usou armas de choque, tapou as bocas com fita e usou algemas.

Seguiram para o banco, onde Chad obrigou o casal a levantar 350 mil dólares. Foi neste momento que o idoso conseguiu escrever num folheto da igreja que tinha no bolso que precisava de ajuda, entregando-o ao funcionário do banco. Foi este ato que deu origem à investigação da polícia.

Durante as buscas a um dos imóveis geridos por Chad, a polícia descobriu uma divisão na cave, feita de cimento, em que o casal estava acorrentado a uma parede e com os olhos vendados. Para lá chegar, havia uma porta de aço num dos armários da casa que dava acesso a uma cave à prova de som.