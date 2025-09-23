Facebook Instagram

Família de menina de 15 anos encontrada morta no carro de cantor famoso falam pela primeira vez

Corpo foi encontrado num saco colocado num Tesla que estava num parque de veículos apreendidos
A família de Celeste Rivas, uma adolescente de 15 anos que tinha sido dada como desaparecida, diz estar “devastada e de coração partido” depois de confirmado que o corpo da jovem foi encontrado dentro de um carro registado em nome do cantor D4vd, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, escreveu o The Independent.

Segundo o jornal, os restos mortais da jovem foram encontrados em avançado estado de decomposição, dentro de um saco colocado num Tesla que estava num parque de veículos apreendidos no estado da Califórnia, Estados Unidos. As autoridades norte-americanas abriram uma investigação por homicídio.

O The Independent refere ainda que, na passada quarta-feira, a polícia de Los Angeles cumpriu um mandado de busca na residência em Hollywood Hills onde vive o artista de 20 anos. De acordo com o jornal, o cantor está a colaborar com os investigadores.

Entretanto, um familiar de Celeste lançou uma campanha na plataforma GoFundMe para pedir apoio financeiro com vista a cobrir as despesas do funeral. “Era uma filha, irmã, prima e amiga muito querida. A família está devastada com esta trágica perda e pede ajuda para se despedir dela com dignidade. Cada contributo, por mais pequeno que seja, é muito valioso”, pode ler-se na publicação. Um porta-voz da plataforma garantiu ainda que a equipa está a trabalhar para assegurar que os fundos cheguem em segurança à família Rivas Hernández.

 
