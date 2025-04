A conduzir alcoolizada, mãe cai a um canal com filha de 4 anos. Em vez de a tentar salvar, terá ido tomar banho

Juliette Marie Acosta, de 26 anos, está detida depois de a filha ter morrido quando estava a seu cargo. A mulher, da Califórnia, Estados Unidos, conduzia com níveis de álcool três vezes superior ao permitido por lei, quando sofreu um acidente que as atirou para dentro de um canal.

Segundo descrevem os procuradores públicos, a mulher conduzia um SUV Subaru com a filha, Reagan Herrin, de apenas quatro anos, quando o carro caiu num canal, no passado dia 8 de março.

De acordo com a acusação, o nível de álcool estaria “quase três vezes" acima do limite legal para conduzir. Os procuradores afirmam que a mãe deixou o local do acidente e tomou banho enquanto a filha "permanecia em perigo no local do acidente", alegando que a sua inação causou a morte da criança de quatro anos, escreve o jornal britânico The Independent.

Foi o tio da menina, que morava nas proximidades, quem ajudou a resgatar mãe e filha inicialmente. Infelizmente, a menina não estava sequer em condições de ser transportada por via área e foi declarada morta no local.

Na sequência da tragédia, foi criada uma campanha de GoFundMe para o pai da menina conseguir reunir o dinheiro necessário para "despesas inesperadas”. “Todo o dinheiro que sobrar será doado de volta à comunidade em nome de Reagan, na esperança de evitar que incidentes como esse aconteçam no futuro”.