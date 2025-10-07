Facebook Instagram

Mãe com depressão pós-parto afogou a filha de dois anos. Foi condenada a quatro anos de prisão

Esta mãe foi condenada a quatro anos de prisão por ter afogado a filha de dois anos, num ato cometido enquanto sofria de uma grave depressão pós-parto

IOL
Hoje às 15:33
Sem enfermeiros perceberem, pai matou filho prematuro em pleno berçário na maternidade

Uma mulher de 42 anos foi condenada a quatro anos de prisão no Reino Unido por ter afogado a filha de dois anos num lago, depois de sofrer de uma grave depressão pós-parto. O caso, que abalou a comunidade de Hampshire, foi agora julgado no Tribunal de Winchester, onde a sentença foi proferida esta segunda-feira.

De acordo com o jornal BBC, a mãe, Alice Mackey, levou a filha Annabel até ao lago Kingsley, em setembro de 2023, onde a afogou, acreditando, num estado mental delirante, que a estava a “poupar ao sofrimento”. No tribunal, a mulher admitiu o crime de homicídio por responsabilidade diminuída, tendo o juiz considerado que o seu discernimento estava profundamente afetado pela doença mental.

O tribunal ouviu que a mãe já tinha sofrido vários abortos espontâneos e gravidezes ectópicas antes de conseguir engravidar de Annabel. Após o parto, foi diagnosticada com depressão e ansiedade pós-parto, tendo sido medicada com antidepressivos e antipsicóticos. Contudo, em janeiro de 2023, deixou de tomar a medicação sem avisar ninguém, e o seu estado piorou rapidamente nas semanas que antecederam a tragédia.

Depois do crime, a mulher ligou para os serviços de emergência, inicialmente alegando que a filha tinha desaparecido, antes de admitir tê-la encontrado no lago. A criança ainda foi levada para o hospital, mas acabou por morrer no dia seguinte.

O pai da criança, Peter Mackey, deixou um testemunho comovente em tribunal: “Estou profundamente traumatizado ao pensar no que a minha filha passou. Sinto uma culpa constante por não ter estado lá para a proteger.”

Na defesa, o advogado de Mackey afirmou que a mulher “está profundamente arrependida” e que “daria tudo para que Annabel ainda estivesse viva”. O juiz, Mr. Justice Saini, sublinhou que a arguida acreditava, num estado delirante, que a filha “estava melhor morta” do que sob os cuidados de uma “má mãe”.

RELACIONADOS
Sem enfermeiros perceberem, pai matou filho prematuro em pleno berçário na maternidade
Pais de 37 e 41 anos morrem em jacuzzi depois de se embebedarem na festa de anos da filha. Menina tem apenas quatro anos
Mulher morre em queda de elevador de 7 andares perante o desespero do marido. Deixa um filho bebé
Estrela do TikTok morreu em direto durante uma transmissão. Tinha 23 anos e perdeu a vida a fazer o que mais amava
Menina de 2 anos morre afogada numa pisicina enquanto o irmão participava numa prova de natação
Mais Vistos
00:02:25
Secret Story
Raquel quase revela segredo de Liliana. A reação da concorrente é impagável
tvi
00:01:19
Secret Story
«Estás a brincar!?»: Marisa confronta Pedro Jorge com ciúmes de Lídia
tvi
00:05:05
Secret Story
Afinal este é que foi o primeiro beijo de Liliana e Fábio! Veja as imagens noturnas que ninguém viu
tvi
00:01:07
Secret Story
Lídia tem teoria sobre segredo de Pedro Jorge: «Podem ser um casal verdadeiro»
tvi
Destaques IOL
Saúde
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Mafalda Agante
Uma mesa sobre o Atlântico: o encanto da Casa de Chá da Boa Nova na companhia de Matt Preston
Receitas
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Levi's
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Dois às 10
Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»
tvi
Mau tempo
Há uma nova tempestade no Atlântico que se está a transformar num furacão
cnn
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Luís Montenegro
Caso Spinumviva: procuradores entendem que deve ser aberto inquérito a Montenegro
cnn
Futebol
Champions feminina: Benfica sofre reviravolta diante da Juventus
maisfutebol