Mundo da moda em choque: modelo de 29 anos foi assassinada com 24 facadas numa varanda

O mundo da moda italiano está em choque com a trágica morte de Pamela Genini, uma modelo de 29 anos que foi alegadamente assassinada pelo ex-companheiro, Gianluca Soncin, de 52 anos, esta terça-feira, em Milão.

De acordo com a revista People, o crime aconteceu na varanda de um apartamento no bairro de Gorla, quando o ex-namorado de Pamela a terá atacado com uma faca. A jovem terá sido alvo de 24 golpes no pescoço, peito, costas, braços e mãos. Segundo avança a imprensa italiana, citada pela revista People, os vizinhos ouviram os gritos da modelo e tentaram arrombar a porta antes de chamarem a polícia.

De acordo com a imprensa italiana, o agressor terá usado uma chave duplicada para entrar no apartamento da modelo. No momento do ataque, Pamela estava ao telefone com um ex-namorado, que alertou as autoridades ao perceber o perigo. Quando a polícia chegou, a vítima ainda tentou disfarçar a situação dizendo ao agressor que se tratava de uma entrega de comida, mas foi rapidamente descoberta já sem vida.

Após o crime, Soncin tentou tirar a própria vida, esfaqueando-se duas vezes na garganta, mas foi socorrido e levado para o Hospital Niguarda, onde permanece em estado estável. Está acusado de homicídio agravado, mas recusou prestar declarações.

A procuradora Alessia Menegazzo revelou que havia indícios de perseguição e violência anterior, com testemunhas a confirmarem que Pamela tinha sido vítima de ameaças e abusos por parte do ex-companheiro.