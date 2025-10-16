Facebook Instagram

Mundo da moda em choque: modelo de 29 anos foi assassinada com 24 facadas numa varanda

O mundo da moda está em choque depois de uma jovem modelo italiana ter sido brutalmente assassinada na varanda de um apartamento em Milão
IOL
Há 16 min
Policia
Policia
Foto: depositphotos
Manteve a filha fechada num quarto durante 24 anos, violou-a e teve sete filhos com ela. Onde anda um dos piores 'monstros' da história?

O mundo da moda italiano está em choque com a trágica morte de Pamela Genini, uma modelo de 29 anos que foi alegadamente assassinada pelo ex-companheiro, Gianluca Soncin, de 52 anos, esta terça-feira, em Milão.

De acordo com a revista People, o crime aconteceu na varanda de um apartamento no bairro de Gorla, quando o ex-namorado de Pamela a terá atacado com uma faca. A jovem terá sido alvo de 24 golpes no pescoço, peito, costas, braços e mãos. Segundo avança a imprensa italiana, citada pela revista People, os vizinhos ouviram os gritos da modelo e tentaram arrombar a porta antes de chamarem a polícia.

De acordo com a imprensa italiana, o agressor terá usado uma chave duplicada para entrar no apartamento da modelo. No momento do ataque, Pamela estava ao telefone com um ex-namorado, que alertou as autoridades ao perceber o perigo. Quando a polícia chegou, a vítima ainda tentou disfarçar a situação dizendo ao agressor que se tratava de uma entrega de comida, mas foi rapidamente descoberta já sem vida.

Após o crime, Soncin tentou tirar a própria vida, esfaqueando-se duas vezes na garganta, mas foi socorrido e levado para o Hospital Niguarda, onde permanece em estado estável. Está acusado de homicídio agravado, mas recusou prestar declarações.

A procuradora Alessia Menegazzo revelou que havia indícios de perseguição e violência anterior, com testemunhas a confirmarem que Pamela tinha sido vítima de ameaças e abusos por parte do ex-companheiro.

RELACIONADOS
Manteve a filha fechada num quarto durante 24 anos, violou-a e teve sete filhos com ela. Onde anda um dos piores 'monstros' da história?
Parto em casa acaba com morte de mãe e bebé. Pai em estado de choque
Camião abalroou carrinha e matou família inteira: a mãe, os seis filhos, um neto e o companheiro da filha que estava grávida
Cocker cruzado de caniche atacou menina de 3 anos junto a escola perante o horror do pai. Foi operada e continua internada
Pais deram filha como desaparecida quando ela era adolescente. Tiveram-na presa num quarto durante 27 anos e só agora foi descoberta
Mais Vistos
00:01:28
Secret Story
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito
tvi
00:02:09
Secret Story
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe»
tvi
00:01:20
Secret Story
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa
tvi
00:02:34
Secret Story
«Se o Fábio quisesse, ela já tinha aqui dentro...»: Liliana não tem dúvidas sobre 'interesse' de concorrente
tvi
Destaques IOL
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Lidas
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Tragédia
Camião abalroou carrinha e matou família inteira: a mãe, os seis filhos, um neto e o companheiro da filha que estava grávida
Autarquicas2025
PSD e PS estavam empatados com 542 votos cada. Um voto nulo decidiu o próximo presidente da freguesia de Vila Marim
cnn
Chega
Erro no boletim de voto numa freguesia em Lisboa "pode ser inédito", mas vai ser "uma obra-prima" para o Chega
cnn
Governo
"Vamos ter de mexer no quintal de muita gente para resolver este problema". Governo quer revisões de PDM e licenças de construção mais rápidas
cnn
Tragédia
Pais deram filha como desaparecida quando ela era adolescente. Tiveram-na presa num quarto durante 27 anos e só agora foi descoberta