Professora de 34 anos violou aluno de 11. Docente é casada e atraiu criança para sua casa

Uma ex-professora norte-americana de 34 anos declarou-se culpada de crimes contra a autodeterminação sexual de um aluno de 11 anos
Hoje às 08:44
Uma ex-professora substituta de 34 anos, identificada como Alley Bardfield, declarou-se culpada em tribunal, no estado norte-americano do Illinois, por ter estabelecido uma relação imprópria com um aluno de 11 anos.

De acordo com a investigação, a arguida manteve contacto com o menor através da aplicação Snapchat durante vários meses, tendo-lhe enviado fotografias e dinheiro. O tribunal ouviu ainda que a arguida se referia aos encontros como “play dates” (encontros de brincadeira), alguns deles ocorridos na casa que partilhava com o marido.

Segundo avança o jornal The Sun, a mãe da criança reparou em alterações no comportamento do filho e decidiu verificar o telemóvel, onde encontrou mensagens comprometedoras. A família colaborou depois com a polícia, permitindo reunir provas que levaram à detenção da professora.

Imagens captadas pelas câmaras corporais dos agentes mostram o momento em que Bardfield foi confrontada pelas autoridades à porta de casa, aparentando surpresa com a detenção.

A arguida acabou por ser despedida da escola pública de Decatur, onde trabalhava, assim que a investigação teve início.

A professora acabor por confessar o crime em tribunal e encontra-se agora a aguardar a leitura da sentença, marcada para 25 de setembro.

 

 

