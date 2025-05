Aos 23 anos, foi assassinada em direto no TikTok. Investigação revela agora novos dados

Valéria Márquez, de 23 anos, foi assassinada a tiro enquanto fazia um direto no seu salão de beleza no México, no início desta semana. Agora, os procuradores responsáveis por investigar a morte da jovem concluíram que o crime foi premeditado, como escreve a revista People.

Os seguidores da jovem ficaram horrorizados quando, enquanto viam a transmissão no TikTok, um homem entrou e disparou contra a influencer. Os procuradores contam agora que o assassino se fez passar por estafeta e fingiu ter um presente "muito caro" para a influencer.

O homem, que usava máscara e estava acompanhado por outro homem numa mota, teve um comportamento estranho que fez Valéria desconfiar e dizer aos seus seguidores que estava “preocupada”. Mas foram embora.

Minutos depois voltaram, o que leva os procuradores a acreditarem que o ataque foi dirigido a Valéria.

Assassinos contratados e a atuarem com motas são hoje uma realidade no México. Os homens que mataram a jovem terão também matado com um ex-deputado poucas horas antes.