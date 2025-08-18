Facebook Instagram
Dinheiro

Criptomoedas: Cuidados a ter se pensa em investir

Distinga criptomoedas verdadeiras de fraudes, escolha a plataforma certa e acima tudo conheça o seu perfil de risco

Doutor Finanças
Ontem às 08:00
Criptomoeda
Criptomoeda

Fotografia: Freepik

Só metade dos portugueses garante pagar sempre os créditos a tempo

Em 2024, a bitcoin ultrapassou a fasquia dos 100 mil dólares, e bateu um novo recorde, em meados deste ano, acima dos 123 mil dólares. Este desempenho meteórico fez manchetes de jornais e atraiu a atenção de novos investidores para o universo das criptomoedas. Mas será que está preparado para ter um ativo tão volátil em carteira? Se sim, não perca de vista que há cuidados a ter antes de investir.

O maior perigo destes instrumentos é a volatilidade. Assim, é normal assistir a variações de preços que excedem frequentemente 5% a 10% num único dia. Não é preciso ir longe. Basta lembrar os movimentos recentes em que, depois de ultrapassar os 60 mil dólares em 2021, a bitcoin desvalorizou, tendo demorado quase três anos a voltar a este patamar.

Isto significa que terá de ter um perfil voltado para o risco elevado. Por outras palavras, terá de ser um investidor arrojado, alguém que quer obter rendibilidades elevadas e está disponível para assumir perdas avultadas de capital. Este investidor consegue dormir à noite, mesmo sabendo que o seu património pode estar a sofrer perdas.

Depois de perceber se se encaixa neste perfil, terá de escolher a plataforma que irá ser o seu intermediário financeiro. Aqui, há um mar de opções, desde as mais às menos seguras. A primeira questão é analisar se prefere plataformas centralizadas (como a Binance ou Coinbase), com maior controlo e mais segurança, ou descentralizadas, onde existe mais liberdade, mas também mais riscos.  

Os números da consultora Immunefi mostram que, no ano passado, mais de 51% das perdas no ecossistema cripto, fruto de pirataria informática e fraude, aconteceram em plataformas descentralizadas (conhecidas como DeFI), contra 48,6% em entidades centralizadas.

Esta é uma tendência que se repete todos os anos, até porque nestas plataformas não existe um sistema central de gestão, já que o poder é distribuído por várias personalidades.

Criar uma conta numa plataforma de criptomoedas centralizada é bastante semelhante a criar um perfil de utilizador numa corretora online de investimento.

Ainda que tenha um perfil arrojado e seja um fã de criptomoedas, lembre-se que o bom investidor conta com uma carteira equilibrada, em que parte permite cobrir o risco de perdas da outra parte. Ou seja, por cada cripto, tente investir em ativos com menor risco, como obrigações ou ações com menos volatilidade.

Para facilitar esta tarefa, o ideal será mesmo escolher uma plataforma de investimento que, além de cripto, ofereça outros ativos financeiros, como a Revolut ou a Xtb, por exemplo.

Nestas plataformas, terá ainda uma garantia maior de que estão a ser cumpridas as regras de retenção fiscal que se aplicam às cripto.

Por fim, deve ainda separar o trigo do joio, ou seja, criptomoedas verdadeiras e  outras que são apenas esquemas de fraude. Para tal, consulte sites credíveis como a Coinmarketcap, e leia o white paper (ou livrete branco em português) de forma a perceber qual a rede blockchain que sustenta esta criptomoeda.

RELACIONADOS
Só metade dos portugueses garante pagar sempre os créditos a tempo
Falar de dinheiro ainda é tabu para um terço das famílias portuguesas
Criptomoedas: 4% dos investidores portugueses já investiram
Investigadores portugueses desenvolvem chatbot para apoio psicológico
Mais Vistos
00:06:50
Big Brother
Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção
tvi
00:07:01
Big Brother
A emoção falou mais alto: Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixam rivalidades de lado em lágrimas e num abraço tocante
tvi
00:02:31
Big Brother
Quem fica? Quem sai? Conheça o novo leque de nomeados do Big Brother Verão
tvi
00:04:47
Big Brother
Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim
tvi
Destaques IOL
Praias portuguesas
Está de férias no Algarve? Reserve um dia e vá às ‘Maldivas portuguesas’ por menos de 2 euros
Viajar
Influencers mostram como ir a um dos destinos de luxo mais procurados com preços 'low cost'
Massa italiana
Sal sem medo e um detalhe que deve sempre reparar no rótulo: os truques para cozer massa como uma avó italiana
Frango
Quando a família já não pode ver bifes de frango: a receita espanhola que faz milagres
Mais Lidas
Rainha do jet set
Morreu a rainha do jet set português: «Vai ser sempre lembrada»
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Famosos
Joana Amaral Dias: "Tinha família e amigos, mas foi encontrado a boiar numa praia"
selfie
Alzheimer
Há um remédio antigo que pode proteger os cérebros da doença de Alzheimer
cnn
Ano letivo
Calendário, uma novidade e tudo o que precisa de saber sobre o próximo ano letivo
cnn
FC Porto
Gil Vicente-FC Porto, 0-2 (crónica)
maisfutebol