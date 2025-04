Em vez das poupanças tradicionais os jovens preferem criptomoedas

Link To Leaders

Cada vez mais interessada no universo das criptomoedas, a Geração Z está adotar hábitos financeiros completamente distintos dos tradicionais. Segundo a Bit2Me, plataforma de ativos digitais no mercado hispânico e registada no Banco da Espanha, o interesse dos jovens por criptomoedas tem vindo a aumentar. Atualmente, cerca de 22% dos utilizadores da Bit2Me têm entre 20 e 30 anos.

Esse interesse está a transformar as estratégias tradicionais de investimento da Geração Z. Um estudo recente da YouGov, uma firma de pesquisa de mercado do Reino Unido, revelou que as gerações mais jovens estão a optar, gradualmente, por criptomoedas em vez de ativos convencionais. De facto, os jovens têm quatro vezes mais probabilidade de investir em criptomoedas do que de ter um plano de poupança para a reforma.

Leif Ferreira, CEO e cofundador da Bit2Me, afirma que “as criptomoedas surgiram como uma solução atrativa, unindo inovação tecnológica e potencial de valorização a longo prazo”. Esta tendência reflete a familiaridade das novas gerações com a tecnologia blockchain e as finanças descentralizadas (DeFi).

Esse crescimento representa um movimento global em que as novas gerações desafiam os modelos financeiros tradicionais e procuram soluções que lhes proporcionem maior flexibilidade e controlo sobre o seu património.

Com a evolução do setor e a crescente aceitação institucional dos ativos digitais, espera-se que esta tendência se intensifique nos próximos anos. Leif Ferreira acrescenta que “os jovens estão mais conscientes da necessidade de diversificar os seus investimentos e assegurar o seu futuro financeiro. As criptomoedas oferecem uma alternativa acessível e inovadora que lhes permite ter maior controlo sobre os seus ativos”.

