"Não consigo comprar uma casa": Cantora portuguesa anuncia decisão drástica na carreira

A cantora e jurada do The Voice Portugal tinha previsto lançar música nova em novembro, mas decidiu adiar o single para janeiro. A crise da habitação e a dificuldade em comprar casa, apesar de ter estabilidade profissional, levaram-na a assumir publicamente o desconforto.

Ter um curso superior, trabalhar, conseguir viver da profissão e construir uma carreira não significa, necessariamente, conseguir comprar uma casa. É esta a contradição que Cláudia Pascoal decidiu expor num desabafo partilhado nas redes sociais. A cantora, que integra o painel de jurados do «The Voice Portugal», revelou que adiou o lançamento de um novo single, inicialmente previsto para novembro, por não se sentir confortável a promover música enquanto acompanha a crise da habitação em Portugal.

«A verdade é que não me tenho sentido muito bem. É muito difícil para mim conciliar aquilo que sinto enquanto cidadã e aquilo que faço enquanto artista», começou por explicar num vídeo publicado no Instagram.

A artista confessou que lhe custa estar atenta às manifestações e às dificuldades no acesso à habitação e, ao mesmo tempo, aparecer nas redes sociais a promover o seu trabalho como se nada estivesse a acontecer.

Foi ao falar da própria situação que deixou uma das frases mais marcantes do desabafo: «Tenho um mestrado, sempre trabalhei a minha vida, a minha vida está bastante orientada, até posso dizer que sou um caso de sucesso laboral, consigo viver da música, uma cultura em Portugal, espetacular, mas depois não consigo uma coisa básica como comprar uma casa».

Para Cláudia Pascoal, a dificuldade em aceder à habitação não é apenas uma questão individual. «Isto não é um problema meu, é um problema mesmo estrutural de uma sociedade inteira», afirmou, criticando também a resposta política ao problema.

Pode ver aqui a partilha da cantora:

Cláudia Pascoal não quer continuar a fingir que está tudo bem

A decisão de adiar o single para janeiro surge, assim, da dificuldade em separar a atividade artística das preocupações que sente enquanto cidadã. A cantora explicou que não deixou de querer fazer música, mas que precisa de encontrar uma forma de continuar a trabalhar sem sentir que está a ignorar o que se passa no país.

«Não porque tenha deixado de querer fazer música, mas porque preciso de sentir que aquilo que faço e aquilo que penso estão ali antes», esclareceu.

A artista fez ainda questão de distinguir a promoção de música nova da divulgação de projetos que já estão em curso. É o caso do «The Voice Portugal», cujos conteúdos continua a partilhar, por se tratar de um trabalho que já foi realizado e do qual se sente orgulhosa.

«Agora, não me sinto bem é de estar a lançar um novo trabalho e, de repente, estar a fingir, que é um bocadinho isso que eu iria fazer. Fiz isso durante muito tempo, fingi durante muito tempo que estava tudo bem e acho que não vou tomar esse rumo outra vez», afirmou.

Cláudia Pascoal garantiu que continua a fazer música e que não pretende desaparecer. Quer, no entanto, algum tempo para perceber como quer posicionar-se nesta fase.

No final do vídeo, deixou ainda um apelo dirigido a quem tem responsabilidades políticas: «Espero mesmo, sinceramente, que entretanto, quem tem o poder de mudar, comece a ouvir e a resolver os problemas reais das pessoas».

E terminou com uma mensagem direta: «Se calhar, fazer o vosso trabalho. Eu também faço o meu trabalho. Está na hora de fazerem o vosso».

Preços das casas em Portugal continuam a subir

O desabafo da cantora surge numa altura em que os dados oficiais confirmam a pressão sobre o mercado da habitação em Portugal.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o preço mediano dos 37.854 alojamentos familiares transacionados no segundo trimestre de 2026 foi de 2.445 euros por metro quadrado. O valor representa um aumento de 18,4% face ao mesmo período de 2025.

As diferenças são ainda mais expressivas em alguns dos municípios com os preços mais elevados. Lisboa registou um preço mediano de 5.299 euros por metro quadrado, seguindo-se Cascais, com 5.200 euros, e Oeiras, com 4.704 euros. [INE, dados do segundo trimestre de 2026]

Também o arrendamento continua a pesar no orçamento de quem procura casa. Nos 12 meses terminados em junho de 2026, a renda mediana dos novos contratos em Portugal fixou-se em 9,76 euros por metro quadrado, mais 9,4% do que no período homólogo. Este indicador diz respeito aos novos contratos e não representa necessariamente o valor pago por quem já tem um contrato de arrendamento em vigor. [INE, Estatísticas de Rendas da Habitação]

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) já identificou este desfasamento como um dos principais problemas estruturais do mercado português: desde 2013, os preços das casas têm crescido mais depressa do que os rendimentos. A organização alerta ainda para a existência de uma faixa de famílias com rendimentos baixos e médios que não consegue aceder à habitação social, mas também não tem capacidade financeira para suportar os preços praticados no mercado. [OCDE, Economic Survey of Portugal 2026]

Jovens portugueses saem de casa dos pais cada vez mais tarde

A dificuldade em conseguir uma habitação a preços comportáveis tem também consequências na autonomia dos mais jovens.

De acordo com os dados do Eurostat relativos a 2025, a idade média de saída de casa dos pais em Portugal foi de 28,8 anos, acima da média da União Europeia, que se situou nos 26,3 anos.

O mesmo organismo indica que, em 2025, 7,4% dos jovens portugueses entre os 15 e os 29 anos viviam em agregados familiares que destinavam pelo menos 40% do rendimento disponível aos custos com a habitação. Na população total, a proporção era de 6,2%. [Eurostat]

A crise tem motivado também manifestações e mobilizações em várias cidades. A 27 de outubro, milhares de pessoas concentraram-se junto à Assembleia da República, em Lisboa, para protestar contra as dificuldades no acesso à habitação. Está igualmente previsto um Dia Nacional de Luta pela Habitação para 14 de novembro, com ações em diferentes pontos do país, segundo os movimentos que convocaram a iniciativa. [Reuters; Diário de Notícias]

É neste contexto que as palavras de Cláudia Pascoal ganham dimensão para lá do universo da música. A cantora descreve uma realidade que não se resume à sua situação pessoal: a sensação de que trabalhar, estudar e conseguir estabilidade profissional já não é suficiente para garantir o acesso a uma das necessidades mais básicas.