Ansiedade, noites mal dormidas e projetos adiados: o outro lado da crise da habitação em Portugal que está a preocupar os psicólogos

Fonte: Ordem dos Psicólogos

A dificuldade em pagar uma renda ou comprar casa está a comprometer mais do que o orçamento das famílias. A Ordem dos Psicólogos Portugueses alerta para o impacto da insegurança habitacional na saúde mental, no desenvolvimento das crianças e na autonomia dos jovens e apresenta seis recomendações ao Governo.

A crise da habitação em Portugal está a deixar marcas que vão muito além das dificuldades em encontrar uma casa a preços comportáveis. A ansiedade de não conseguir pagar a renda, o receio de perder a habitação e a incerteza sobre o futuro estão também a afetar a saúde psicológica, o bem-estar e os projetos de vida de milhares de pessoas.

O alerta é deixado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), que esta sexta-feira, 13 de novembro, apresentou um novo contributo científico sobre a relação entre habitação e saúde, acompanhado de um conjunto de recomendações dirigidas ao Governo e aos responsáveis políticos.

A organização defende que a crise habitacional não pode ser avaliada apenas pelo número de casas disponíveis ou pela evolução dos preços. É necessário considerar também as consequências que a falta de segurança habitacional tem na vida das pessoas, nas relações familiares e nas oportunidades das diferentes gerações.

«A crise da habitação é também uma crise de oportunidades de vida», sublinha a Bastonária da OPP, alertando para os projetos adiados, a insegurança sentida pelas famílias e as desigualdades que podem passar de uma geração para outra.

Portugal entre os países europeus mais pressionados pelo aumento dos preços das casas

Os números ajudam a perceber a dimensão do problema. Portugal registou uma subida de 141% nos preços da habitação entre 2010 e o segundo trimestre de 2025, uma das maiores valorizações da União Europeia, segundo dados do Eurostat.

Mais recentemente, os dados divulgados pelo mesmo organismo europeu, a 9 de novembro de 2026, revelaram que Portugal registou o maior aumento da relação entre os preços das casas e os rendimentos familiares na União Europeia entre 2015 e 2025: 60,8%.

Esta evolução ajuda a explicar por que razão comprar ou arrendar casa se tornou cada vez mais difícil para uma parte significativa da população, incluindo famílias de rendimentos intermédios e jovens que procuram conquistar independência.

A pressão é particularmente expressiva em Lisboa. De acordo com os dados apresentados no contexto do comunicado da OPP, a renda de uma habitação na capital pode representar 116% do salário considerado na estimativa utilizada, um valor que evidencia o desfasamento entre os rendimentos e os custos de acesso à habitação.

A situação não se resume, contudo, à dificuldade em encontrar uma casa. Importa também perceber em que condições vivem as pessoas que conseguem assegurar um teto.

Humidade, frio e más condições de habitação também afetam a saúde

A qualidade da habitação é outra das preocupações destacadas pela Ordem dos Psicólogos.

Em Portugal, 32,1% da população vivia, em 2025, em alojamentos com problemas como infiltrações, humidade nas paredes ou degradação de janelas e pavimentos. No mesmo ano, 15,6% não tinha capacidade financeira para manter a casa adequadamente aquecida, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

A privação das condições adequadas de habitação não representa apenas um problema de conforto. A exposição prolongada ao frio, à humidade, ao ruído e à falta de condições de segurança pode comprometer a saúde e o bem-estar.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a importância das condições habitacionais para a saúde pública e identifica problemas como a sobrelotação e o frio no interior das habitações como fatores de risco.

Também a investigação científica tem vindo a reforçar a relação entre insegurança habitacional e saúde psicológica.

Uma revisão sistemática publicada em janeiro de 2026 na revista científica PLOS ONE, que analisou 22 estudos e pelo menos 336.775 participantes, encontrou associações entre a instabilidade habitacional e problemas de saúde mental. Em 12 dos 14 estudos que avaliaram especificamente a instabilidade residencial foram identificadas associações significativas com dificuldades de saúde mental entre inquilinos.

Os investigadores ressalvam, contudo, que a certeza global da evidência é baixa ou muito baixa, pelo que são necessários estudos mais robustos para estabelecer conclusões causais.

A OPP alerta igualmente para os efeitos do stresse financeiro prolongado, que pode estar associado a sintomas de ansiedade e depressão, dificuldades de sono e diminuição da qualidade de vida.

Jovens sem autonomia, crianças com dificuldades e idosos mais isolados

Os efeitos da crise habitacional não são iguais para todas as pessoas. Dependem da idade, da situação económica e das condições familiares, podendo acompanhar os indivíduos em diferentes fases da vida.

Entre os jovens, a dificuldade em encontrar uma habitação acessível pode atrasar a saída de casa dos pais, dificultar a entrada no mercado de trabalho e condicionar decisões como constituir família ou prosseguir os estudos.

A falta de autonomia habitacional acaba também por limitar a mobilidade profissional e as oportunidades de construir um projeto de vida independente.

Nas crianças e adolescentes, a instabilidade residencial pode ter consequências no desenvolvimento, no desempenho escolar e nas relações sociais. Mudanças frequentes de casa ou de escola podem interromper rotinas, afastar os mais novos das suas redes de apoio e dificultar a criação de relações estáveis.

Já entre as pessoas mais velhas, a perda de estabilidade residencial ou a necessidade de abandonar o local onde construíram a sua vida pode aumentar o isolamento e a vulnerabilidade, sobretudo quando implica o afastamento de familiares, amigos e vizinhos.

A Ordem dos Psicólogos considera, por isso, que a habitação deve ser entendida como uma condição fundamental para o desenvolvimento humano e para a manutenção das relações sociais.

«Ter uma casa não é suficiente. Importa também onde e como se vive», defende a Bastonária.

As seis medidas que os psicólogos querem ver aplicadas nas políticas de habitação

Perante este cenário, a OPP apresentou seis recomendações estratégicas para que as políticas públicas de habitação tenham em conta não apenas a oferta e os preços, mas também a saúde, a segurança e a qualidade de vida das populações.

Entre as principais propostas estão:

1. Integrar a saúde em todas as políticas de habitação

A Ordem defende que as decisões sobre habitação devem considerar os seus efeitos na saúde física e psicológica, no bem-estar e na qualidade de vida. Propõe também a integração de psicólogos na elaboração das políticas públicas.

2. Aumentar a oferta de habitação pública e social

A organização considera necessário reforçar significativamente a oferta de habitação pública e social, dando particular atenção a jovens, famílias monoparentais e agregados em situação de vulnerabilidade. Defende ainda a reabilitação do parque habitacional público e medidas ajustadas às necessidades de cada território.

3. Garantir condições mínimas de qualidade nas habitações

A OPP propõe a criação de padrões mínimos de qualidade habitacional legalmente vinculativos, com fiscalização efetiva. A eficiência energética, o conforto, a segurança e a existência de espaços verdes devem também ser considerados no planeamento urbano.

4. Evitar a segregação social e promover comunidades inclusivas

A localização das habitações é outra das preocupações. A organização defende que os bairros de habitação pública e social devem estar integrados nas cidades e ter acesso a escolas, centros de saúde, transportes, comércio, espaços verdes e equipamentos culturais.

O objetivo é evitar a concentração territorial da pobreza e impedir que as respostas habitacionais contribuam para o isolamento das comunidades.

5. Proteger quem corre o risco de perder a habitação

A Ordem recomenda a criação de mecanismos preventivos de apoio às famílias em risco de perder a casa, incluindo apoio financeiro, psicossocial e psicológico.

Defende ainda programas de apoio à habitação inicial para jovens, medidas que facilitem a mobilidade habitacional voluntária das pessoas mais velhas e o reforço da presença de psicólogos nos Cuidados de Saúde Primários.

6. Envolver as pessoas e as comunidades nas decisões

A última recomendação passa por garantir a participação ativa dos cidadãos na construção das políticas de habitação, sobretudo dos grupos mais vulneráveis. A OPP considera também importante reforçar a literacia sobre o direito à habitação e o contributo dos psicólogos no debate e na elaboração de medidas legislativas.

A habitação deve ser avaliada pelo impacto que tem na vida das pessoas

Para a Ordem dos Psicólogos Portugueses, uma das mudanças mais importantes passa por alterar a forma como se mede o sucesso das políticas de habitação.

Além de avaliar quantas casas são construídas, disponibilizadas ou reabilitadas, a organização defende que o Estado deve acompanhar os efeitos dessas medidas na saúde psicológica, na estabilidade das famílias, no desenvolvimento das crianças e jovens e na coesão das comunidades.

Entre os indicadores que propõe considerar estão o sentimento de segurança, o isolamento social, a participação comunitária, a discriminação territorial e o sentimento de pertença.

A organização recomenda, assim, que sejam realizadas avaliações de impacto psicossocial nas diferentes fases das políticas públicas, desde o planeamento até à implementação e monitorização.

O contributo científico e o documento estratégico agora divulgados foram enviados ao Governo e aos líderes dos grupos parlamentares, com o objetivo de integrar a evidência da ciência psicológica na definição das respostas à crise habitacional.

A mensagem da OPP é clara: garantir uma casa não significa apenas assegurar um espaço para viver. Significa também criar condições para que as pessoas possam ter segurança, autonomia, saúde e oportunidades para construir o futuro.

«Não basta avaliar quantas casas precisamos de construir. Temos de avaliar também que condições de vida queremos proporcionar, para quem e com que consequências para as próximas gerações», conclui a Bastonária.