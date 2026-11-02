Aos 37 anos, atriz portuguesa consegue finalmente uma casa, mas crise na habitação obriga-a a tomar decisão dolorosa: "Não era isto que imaginava"

Aos 37 anos, Mafalda Luís de Castro conseguiu finalmente encontrar uma casa onde pode viver sem ter de enfrentar o frio, a chuva e as más condições de habitação a que se habituou durante anos. Mas a conquista, que deveria representar apenas felicidade e tranquilidade, trouxe também uma realidade difícil de aceitar: para ter uma casa digna, a atriz teve de se afastar de Lisboa, a cidade onde nasceu, cresceu e construiu a sua vida.

A atriz, que marcou uma geração com a participação na série juvenil «Lua Vermelha», partilhou nas redes sociais um desabafo sobre as dificuldades que enfrentou para conseguir uma habitação em condições. Um testemunho pessoal que ganha particular significado num país onde o acesso a uma casa se tornou um dos maiores problemas sociais, sobretudo para os mais jovens.

«Vivi em casas miseráveis. Onde fui feliz, construí memórias e vivi momentos importantes. Mas também onde passei frio, onde entrava chuva e onde as condições estavam longe daquilo a que qualquer pessoa deveria ter de se sujeitar para ter um teto», escreveu.

Durante anos, Mafalda Luís de Castro foi tentando adaptar-se às circunstâncias para conseguir continuar a viver em Lisboa. Mas, como explicou, tornou-se cada vez mais difícil encontrar uma solução que lhe permitisse permanecer na cidade sem aceitar condições habitacionais que considera indignas.

Agora, conseguiu uma casa onde pode proporcionar melhores condições de vida a si própria e aos seus animais. Está feliz com a mudança, mas não esconde o preço que teve de pagar por essa conquista.

«Para conseguir isso, tive de me afastar da cidade onde construí a minha vida. E, aos 37 anos, não era exatamente isto que tinha idealizado para mim», confessou.

Uma casa digna à custa de mais horas em transportes e menos tempo para viver

A mudança não significa apenas viver mais longe. Significa também passar mais tempo em transportes para continuar a trabalhar, perder horas de descanso e reduzir o tempo disponível para estar com os animais.

A atriz descreve um dilema que está longe de ser exclusivo da sua realidade: ter de escolher entre uma casa com condições ou a possibilidade de continuar a viver perto do trabalho, da família, dos amigos e dos lugares onde construiu a sua vida.

«Não queria ter de escolher entre uma casa em condições e a vida que construí. Queria poder continuar na cidade onde nasci e cresci, sem que isso significasse aceitar condições de habitação duvidosas», escreveu.

A publicação revela também um sentimento de culpa por ter conseguido encontrar uma solução, numa altura em que tantas outras pessoas continuam sem conseguir pagar uma renda, são obrigadas a abandonar as cidades onde vivem ou permanecem em casas sem condições adequadas.

«É estranho sentir tanta felicidade por uma conquista que, no fundo, devia ser uma possibilidade acessível para todos», admite.

Apesar de reconhecer que está agora numa situação melhor, Mafalda Luís de Castro garante que não pretende deixar de chamar a atenção para quem continua a enfrentar dificuldades. «Não quero sentir culpa por estar melhor. Mas também não quero que estar melhor me faça esquecer quem continua a ficar para trás», sublinhou.

Portugal: jovens deixam a casa dos pais cada vez mais tarde

O desabafo da atriz surge num contexto de profunda crise habitacional em Portugal, com os preços das casas e das rendas a afastarem cada vez mais pessoas dos centros urbanos e a dificultarem a conquista de independência.

Os dados do Eurostat ajudam a perceber a dimensão do problema. Em 2025, os jovens portugueses saíram de casa dos pais, em média, aos 28,8 anos, mais 2,5 anos do que a média da União Europeia, situada nos 26,3 anos. Portugal está, assim, entre os países europeus onde a saída da casa dos pais acontece mais tarde.

Também o preço da habitação tem registado aumentos expressivos. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o Índice de Preços da Habitação aumentou 17,6% em 2025, face ao ano anterior. A subida foi ainda mais acentuada no mercado das casas usadas, cujos preços cresceram, em média, 18,9%.

A dimensão do problema é também visível numa comparação internacional: de acordo com dados citados pela Associated Press a partir de um relatório europeu, os custos da habitação em Portugal aumentaram 147% entre 2015 e 2025, a terceira maior subida da União Europeia. A mesma agência noticiou que as rendas tinham aumentado 68% desde 2020, segundo dados do Governo português.

Estes números ajudam a explicar por que razão a independência habitacional se tornou um objetivo difícil de alcançar para tantos jovens e famílias. Trabalhar e ter rendimentos deixou de ser, em muitos casos, suficiente para garantir uma casa adequada numa zona próxima do local de trabalho.

Da indignação nas redes sociais às manifestações nas ruas

A dificuldade em encontrar habitação a preços comportáveis deixou também de ser apenas uma preocupação individual. Nas últimas semanas, milhares de pessoas têm saído à rua em várias cidades do país para exigir respostas à crise habitacional.

A 24 de outubro, realizaram-se protestos em Lisboa e no Porto, com concentrações e iniciativas também noutras localidades, incluindo no Algarve e em Aveiro. Os movimentos que contestam o custo da habitação têm promovido manifestações e acampadas, procurando chamar a atenção para a falta de casas acessíveis e para a dificuldade em permanecer nas cidades onde as pessoas trabalham e têm as suas raízes.

A contestação voltou a ganhar expressão a 31 de outubro, quando milhares de pessoas se concentraram em Lisboa e no Porto. No Rossio e na Praça D. João I, os manifestantes decidiram montar tendas e prolongar os protestos, numa demonstração simbólica da dificuldade em encontrar um lugar para viver.

Entre as reivindicações estão o aumento da habitação pública, a recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais, a existência de rendas verdadeiramente acessíveis e medidas contra a especulação imobiliária.

A crise chegou também ao debate político e internacional. A 27 de outubro, a agência Reuters noticiou uma manifestação junto à Assembleia da República, em Lisboa, contra o agravamento das dificuldades de acesso à habitação. A agência destacou que os preços das casas em Portugal mais do que duplicaram desde 2017 e que as rendas dos novos contratos se aproximaram do dobro, num contexto em que os salários não acompanharam a mesma evolução.

«A habitação não pode ser um privilégio, é um direito»

É neste cenário que o testemunho de Mafalda Luís de Castro ganha uma dimensão que ultrapassa a sua vida pessoal. A atriz não está apenas a celebrar a conquista de uma casa. Está a expor o custo emocional e prático de conseguir uma habitação digna: deixar para trás a cidade onde nasceu, aceitar mais horas de deslocações e reorganizar a vida em função daquilo que consegue pagar.

Na parte final da publicação, deixa uma crítica à transformação de Lisboa numa cidade onde, considera, só consegue permanecer quem tem capacidade financeira para acompanhar os preços do mercado imobiliário.

«Uma cidade faz-se das suas pessoas. Quando essas pessoas são obrigadas a sair porque já não conseguem pagar para ficar, perdemos todos», escreveu.

A atriz termina com uma mensagem de resistência e com um apelo que vai além da sua própria situação: «A Habitação não pode ser um privilégio, é um direito!»