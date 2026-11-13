Cristiano Ronaldo "falha" estreia de Cristianinho na Seleção sub-17. Mas houve um motivo forte para esta ausência

A representar a Seleção Nacional, Cristianinho conta com importante apoio: veja as fotos!

Esta é a foto de Dolores Aveiro com Cristianinho que está a emocionar o país

Cristianinho viveu esta quinta-feira, 12 de novembro, um momento importante no seu percurso futebolístico: estreou-se oficialmente pela Seleção Nacional sub-17, na partida frente a Andorra, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Um dia que ficou marcado não só pela conquista desportiva do jovem, mas também por uma ausência que não passou despercebida: a do pai, Cristiano Ronaldo.

Na bancada, porém, não faltaram apoiantes especiais. Dolores Aveiro e Elma Aveiro fizeram questão de acompanhar de perto a estreia do jovem futebolista, de 16 anos, que entrou em campo com a camisola 18, aos 73 minutos, para representar pela primeira vez este escalão das Quinas.

A presença da avó e da tia foi assinalada nas redes sociais, onde Elma Aveiro partilhou vários momentos do encontro e deixou uma mensagem de carinho ao sobrinho. «Meu querido menino da tia», escreveu.

Mas houve uma frase que acabou por chamar particularmente a atenção: «Hoje não vemos o pai, mas vamos ver o filho». Uma observação que ganha outro significado quando se percebe o que estava a acontecer do lado de Cristiano Ronaldo.

Um dia especial para a família: Alana Martina celebrou nove anos

A ausência do antigo capitão da Seleção Nacional coincidiu com uma data muito especial para a família: o nono aniversário de Alana Martina, a filha que Cristiano Ronaldo tem em comum com Georgina Rodríguez.

O casal assinalou a ocasião nas redes sociais, mostrando alguns pormenores da celebração preparada para a menina na casa da família, em Cascais.

Georgina Rodríguez partilhou imagens da decoração, que incluía uma mesa preparada para a ocasião, acompanhadas pela mensagem «9 da minha rainha».

Também Cristiano Ronaldo não deixou passar a data em branco. O futebolista publicou uma fotografia da decoração e dedicou à filha uma declaração carinhosa: «Feliz aniversário, princesa Alana! Amo-te muito».

Dolores Aveiro também assinalou o aniversário da neta, com uma mensagem ternurenta: «Parabéns, Alana. A avó ama-te muito. Que tenhas um dia feliz. Beijinhos».

Assim, enquanto a família celebrava os nove anos de Alana, outro dos filhos de Cristiano Ronaldo vivia um momento importante dentro das quatro linhas.

Cristianinho estreia-se com vitória e fica perto de marcar

No plano desportivo, a estreia de Cristianinho não poderia ter corrido muito melhor. Portugal venceu Andorra por 4-0, na primeira jornada da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-17 de 2027.

A equipa orientada por Filipe Ramos construiu uma vitória confortável, com Diego Farinha em destaque, ao apontar dois golos. Kauã Miranda e Rafael Cabral também fizeram o gosto ao pé.

Cristianinho começou o encontro no banco de suplentes, mas foi lançado aos 73 minutos, precisamente no lugar de Diego Farinha. O jovem avançado ainda esteve perto de deixar a sua marca no marcador: aos 88 minutos, respondeu de cabeça a um cruzamento, mas a bola passou muito perto da baliza adversária.

A estreia representa mais uma etapa no percurso internacional do filho mais velho de Cristiano Ronaldo, que já tinha representado Portugal nos escalões sub-15 e sub-16.

A caminhada dos jovens portugueses nesta fase de qualificação prossegue com os encontros frente à Bulgária, a 14 de novembro, e à Sérvia, a 17.

Para Cristianinho, fica uma estreia especial com a camisola das Quinas. E, apesar de Cristiano Ronaldo não ter estado na bancada, a família fez questão de mostrar que esteve a acompanhar de perto este primeiro capítulo no escalão de sub-17.