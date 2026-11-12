Hoje é um dia muito especial para a família de Cristiano Ronaldo. E o motivo é Cristianinho

É esta a mãe biológica de Cristianinho? Foto de Cristiano Ronaldo com mulher misteriosa volta a circular nas redes sociais

Atenção: esta foto não é o que parece...

A representar a Seleção Nacional, Cristianinho conta com importante apoio: veja as fotos!

Esta é a foto de Dolores Aveiro com Cristianinho que está a emocionar o país

É um dia importante para Cristianinho e a família Aveiro não deixou passar a ocasião em branco. Dolores Aveiro recorreu às redes sociais para assinalar um momento especial na vida desportiva do neto mais velho, que está prestes a dar mais um passo no percurso pelas seleções jovens de Portugal.

A mãe de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia ao lado do jovem futebolista no Instagram, acompanhada de uma mensagem de apoio à equipa das quinas.

"Força para os sub-17 PORTUGAL", escreveu na legenda da publicação, deixando claro que está a torcer pelo neto e pela Seleção Nacional.

A partilha não passou despercebida aos seguidores de Dolores Aveiro, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho, votos de boa sorte e palavras de orgulho dirigidas à família. "A família do GOAT", "Muita sorte ao nosso Cristianinho" e "Lindos, avó e neto" foram algumas das reações deixadas pelos fãs.

Entre as mensagens, houve também quem destacasse a emoção de Dolores Aveiro perante mais uma conquista do neto: "Parabéns, Dona Dolores! Que orgulho pra senhora ver o neto estreando no Sub-17 de Portugal. Que Deus proteja ele em campo, dê muita saúde e muito sucesso. Aqui de Milagres, Ceará, Brasil, tô na torcida! Força Portugal, força família Aveiro!", pode ler-se.

Um novo desafio para o filho de Cristiano Ronaldo

Cristianinho, cujo nome completo é Cristiano Ronaldo dos Santos Júnior, foi chamado pela primeira vez à Seleção Nacional de sub-17 pelo selecionador Filipe Ramos, integrando a convocatória para a primeira ronda de qualificação para o Campeonato da Europa de 2027.

O jovem futebolista, de 16 anos, representa o Al Nassr, clube saudita onde também joga o pai, e já tinha somado experiência ao serviço das seleções portuguesas de sub-15 e sub-16.

De acordo com os dados divulgados aquando da convocatória, contabiliza 13 internacionalizações pelos dois escalões, nas quais apontou cinco golos.

A estreia no novo escalão está prevista para esta quinta-feira, 12 de novembro, frente a Andorra, num encontro agendado para as 15h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras. A partida integra a primeira ronda de qualificação para o Europeu de sub-17 e foi adiada um dia devido ao agravamento das condições meteorológicas.

Depois deste encontro, Portugal terá ainda pela frente a Bulgária, a 14 de novembro, e a Sérvia, a 17.

Enquanto o jovem procura conquistar o seu espaço dentro das quatro linhas, há uma certeza: conta com o apoio incondicional da família. E Dolores Aveiro fez questão de o demonstrar publicamente num dia que poderá ficar marcado no percurso desportivo do neto.