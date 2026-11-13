Parece destino! Depois de Georgina Rodríguez, a família mais adorada de Portugal tem encontro especial com Cristianinho e Dolores Aveiro (Fotos)

Com apenas 10 anos, Luisinha Guanilho já é atriz e modelo! Mas tem outro talento escondido! Saiba qual

Parece que o destino voltou a cruzar a família Guanilho com o universo de Cristiano Ronaldo. Depois de terem surpreendido os seguidores com uma fotografia ao lado de Georgina Rodríguez, Teresinha, Clarinha e Tata viveram mais um momento especial: desta vez, conseguiram posar ao lado de Cristianinho e de Dolores Aveiro.

O encontro aconteceu esta quinta-feira, 12 de novembro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde as meninas marcaram presença para assistir à estreia do filho mais velho de Cristiano Ronaldo pela Seleção Nacional sub-17.

Um dia importante para o jovem futebolista, que contou com o apoio da família nas bancadas, mas que acabou também por proporcionar uma experiência inesquecível às pequenas criadoras de conteúdos.

A fotografia foi partilhada nas redes sociais e rapidamente chamou a atenção pela coincidência com um episódio anterior, que já tinha dado que falar. Na legenda, a família deixou uma frase que traduz bem a felicidade com o momento: «Uns chamam-lhe sorte, outros chamam-lhe Deus. Nós chamamos-lhe bênçãos».

Depois de Georgina Rodríguez, chega a vez de Cristianinho e Dolores Aveiro

Recorde-se que esta não é a primeira vez que as meninas da família Guanilho se cruzam com alguém do círculo familiar de Cristiano Ronaldo.

No final de outubro, durante uma passagem de Georgina Rodríguez por Portugal, Teresinha, Clarinha e Tata tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente a companheira do futebolista.

A empresária e modelo espanhola tinha aproveitado alguns dias em Portugal para desfrutar de momentos em família, com passeios pela zona de Cascais, nomeadamente pelo Guincho e pela Boca do Inferno.

Foi durante um desses passeios que as meninas se cruzaram com Georgina e não hesitaram em pedir uma fotografia. O registo acabou por ser partilhado nas redes sociais com uma legenda bastante simples, mas reveladora da admiração que sentiram: «Ainda é mais bonita ao vivo».

A imagem despertou a curiosidade dos seguidores e foi também notícia em vários meios de comunicação nacionais.

Agora, poucas semanas depois, a família voltou a protagonizar um encontro especial com o universo dos Ronaldo. Desta vez, o cenário foi a Cidade do Futebol e os protagonistas foram Cristianinho e a avó, Dolores Aveiro.

Um dia especial para Cristianinho e para quem o foi apoiar

A ocasião que proporcionou este novo encontro foi a estreia oficial de Cristianinho pela Seleção Nacional sub-17. O jovem futebolista, de 16 anos, foi chamado pelo selecionador Filipe Ramos para representar Portugal na primeira fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2027.

Portugal defrontou Andorra e venceu por 4-0, num encontro em que Cristianinho começou no banco de suplentes. O filho de Cristiano Ronaldo entrou aos 73 minutos, com a camisola 18, e esteve perto de marcar o primeiro golo nesta nova etapa ao protagonizar um cabeceamento que passou muito perto da baliza adversária.

Nas bancadas estiveram também Dolores Aveiro e Elma Aveiro, que fizeram questão de acompanhar de perto o momento importante do jovem futebolista.

Foi neste ambiente de apoio e celebração que a família Guanilho conseguiu registar mais uma fotografia especial, desta vez ao lado do jovem jogador e da avó.

A família Guanilho continua a conquistar as redes sociais

Conhecida pelos conteúdos familiares e pelos momentos divertidos que partilha com os seguidores, a família Guanilho é uma presença reconhecida nas redes sociais portuguesas.

Pandora Saldanha, mãe das meninas, é uma das figuras por detrás dos conteúdos partilhados, que mostram diferentes episódios do quotidiano familiar e têm conquistado uma comunidade de seguidores.

A proximidade, a espontaneidade e os momentos ternurentos são algumas das características que marcam as publicações da família, que também já participou em campanhas de marcas nacionais.

Entre encontros inesperados, fotografias com figuras conhecidas e experiências que acabam por se transformar em boas memórias, a família voltou a ter um episódio especial para partilhar com quem a acompanha.

E, desta vez, a legenda não podia ser mais expressiva: «Uns chamam-lhe sorte, outros chamam-lhe Deus. Nós chamamos-lhe bênçãos».