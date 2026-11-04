O legado está cumprido: Cristiano Ronaldo Júnior convocado para a Seleção Nacional

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Atenção: esta foto não é o que parece...

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Cristianinho, de 16 anos, integra a lista de 23 jogadores chamados por Filipe Ramos para a primeira ronda de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-17 de 2027. O jovem representa atualmente o Al Nassr e já passou pelas seleções nacionais de Sub-15 e Sub-16.

Cristiano Ronaldo Júnior acaba de dar mais um passo importante no seu percurso no futebol. O filho mais velho de Cristiano Ronaldo foi convocado pela primeira vez para a Seleção Nacional de Sub-17, uma chamada que representa uma nova etapa na carreira do jovem futebolista português.

Conhecido como Cristianinho, o jogador de 16 anos integra a lista de 23 convocados anunciada pelo selecionador Filipe Ramos, a 2 de novembro, para a primeira ronda de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-17 de 2027.

Atualmente ao serviço das camadas jovens do Al Nassr, clube da Arábia Saudita onde também joga o pai, Cristiano Ronaldo Júnior prepara-se assim para subir mais um degrau nas seleções jovens portuguesas.

Dos Sub-15 aos Sub-17: o percurso de Cristianinho na Seleção Nacional

Esta não é a primeira experiência internacional do jovem futebolista com a camisola de Portugal.

Antes desta convocatória, Cristiano Ronaldo Júnior já tinha representado a Seleção Nacional nos escalões de Sub-15 e Sub-16. De acordo com os dados divulgados pela imprensa desportiva, soma 13 internacionalizações nesses dois escalões, nas quais marcou cinco golos.

Foram quatro jogos pelos Sub-15, com dois golos apontados, e nove encontros pelos Sub-16, nos quais marcou por três vezes.

A chamada aos Sub-17 representa, por isso, a continuidade de um percurso que tem vindo a ser construído nas seleções jovens portuguesas.

O futebolista tem desenvolvido a sua formação no Al Nassr, na Arábia Saudita, acompanhando também o percurso profissional do pai, que representa o mesmo clube.

Portugal tem três jogos importantes na qualificação para o Europeu

A estreia de Cristiano Ronaldo Júnior neste escalão poderá acontecer já durante a primeira ronda de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-17 de 2027.

Portugal integra o Grupo 6, juntamente com Andorra, Bulgária e Sérvia. A equipa orientada por Filipe Ramos vai disputar os três encontros entre 11 e 17 de novembro, com a concentração marcada para a Cidade do Futebol.

O calendário da Seleção Nacional é o seguinte:

11 de novembro: Portugal – Andorra;

14 de novembro: Portugal – Bulgária;

17 de novembro: Sérvia – Portugal.

Os dois primeiros classificados do grupo seguem para a segunda ronda da Liga A de qualificação.

De acordo com a UEFA, a fase final do Campeonato da Europa de Sub-17 de 2027 está prevista para decorrer na Letónia, entre 24 de maio e 6 de junho.

Cristiano Ronaldo Júnior tem agora um novo desafio

A convocatória representa mais uma oportunidade para o jovem futebolista continuar a desenvolver-se ao serviço de Portugal.

A ligação ao futebol e, naturalmente, o apelido que carrega fazem com que Cristiano Ronaldo Júnior desperte uma atenção especial. Afinal, é filho de um dos maiores nomes da história do futebol português e mundial.

Mas o percurso de Cristianinho terá de ser construído dentro de campo, com o seu próprio trabalho, evolução e oportunidades.

Para já, o jovem tem um novo desafio pela frente: conquistar espaço nos Sub-17 e ajudar Portugal a garantir a passagem à próxima fase da qualificação para o Campeonato da Europa.

A expectativa é agora perceber se terá oportunidade de somar os primeiros minutos neste escalão e continuar a escrever a sua própria história com a camisola das Quinas.