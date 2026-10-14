Em plena polémica, este foi o gesto que os colegas de Seleção tiveram para com Cristiano Ronaldo e que quase ninguém reparou

Cristiano Ronaldo voltou a marcar pelo Al Nassr e chegou aos 981 golos na carreira. Mas, além do resultado e do novo registo do internacional português, houve outro pormenor que chamou a atenção na publicação que partilhou nas redes sociais: a reação de vários colegas e antigos companheiros da Seleção Nacional.

O avançado de 41 anos marcou pelo segundo jogo consecutivo, desta vez no triunfo por 3-1 frente ao Neftchi Fargona, na segunda jornada da fase regular da Liga dos Campeões asiática.

No final do encontro, Ronaldo recorreu ao Instagram para assinalar a vitória. «Vitória importante. Continuamos a crescer», escreveu o jogador do Al Nassr.

A publicação reuniu várias reações de nomes conhecidos do futebol português. Entre eles esteve Bruno Fernandes, médio do Manchester United, a quem se juntaram Diogo Dalot e Francisco Trincão, todos internacionais portugueses. Também os antigos jogadores da Seleção Nani e João Mário deixaram o seu like.

O detalhe ganha particular interesse numa altura em que Cristiano Ronaldo tem estado no centro da atualidade desportiva devido à polémica que o envolve. Ainda assim, as reações à publicação, por si só, não permitem retirar conclusões sobre o posicionamento dos jogadores em relação à situação.

Para já, o que é possível constatar é que a publicação do capitão português não passou despercebida entre vários nomes ligados à Seleção Nacional, um pormenor que poderia facilmente escapar no meio da atenção dada ao novo golo e ao momento que Ronaldo atravessa.