A resposta mais esperada: Cristiano Ronaldo reaparece e deixa mensagem subliminar que está a agitar os fãs

Há uma coincidência familiar triste no dia da saída de Cristiano Ronaldo da Seleção que comoveu os fãs. Ficará na história do jogador

O "Efeito Cristiano Ronaldo" já está a afetar a Seleção Nacional: começa agora o problema que pode valer milhões

Cristiano Ronaldo tem estado no centro de todas as atenções. Depois de, na última semana, ter abandonado o estágio da Seleção Nacional, durante a fase de grupos da Liga das Nações, os passos do craque português têm sido seguidos ao pormenor e, esta segunda-feira, 5 de outubro, regressou às redes sociais para fazer uma nova partilha.

O futebolista, de 41 anos, estava em silêncio há dias. A última publicação que tinha feito nas redes sociais foi a 1 e outubro, quando decidiu anunciar que estava de 'saída' da Seleção. Agora, Cristiano Ronaldo regressou à vida pública para partilhar uma imagem onde surge sorridente, com um novo corte de cabelo, de regresso aos treinos no Al Nassr, na Arábia Saudita.

A foto somou, em poucas horas, milhões de 'gostos' e milhares de comentários. E há um pormenor que não passou despercebido: no meio de toda a polémica, CR7 surge a sorrir, e com um visual renovado, que pode assinalar uma nova fase. "O homem está feliz", "Esse sorriso é tudo", "És uma lenda viva, orgulho!", "Se o Cris está feliz, nós estamos felizes", "Ninguém te pode parar", pode ler-se, na caixa de comentários.

Há, no entanto, quem continue à espera de uma explicação por parte de Cristiano Ronaldo, uma vez que se adensam os rumores de um desentendimento sério com o selecionador Jorge Jesus. O técnico já veio a público garantir que tudo não passou de um "mal-entendido" e que continua a contar com CR7 na Seleção Nacional, se o craque assim o entender.

Agora, os fãs aguardam ansiosamente pela resposta de Cristiano Ronaldo e também inundaram a caixa de comentários de perguntas sobre o tema. "Deves uma explicação ao teu povo!", "Vai voltar para Portugal? Queremos saber", "Estamos à espera da resposta do Cris!", são alguns dos comentários que se podem ler.