Desporto
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo |

A resposta mais esperada: Cristiano Ronaldo reaparece e deixa mensagem subliminar que está a agitar os fãs
Mafalda Mourão
Hoje às 11:55
Mais 6 sugestões
No meio da polémica de Cristiano Ronaldo com Jorge Jesus, Georgina Rodríguez mostra momento cúmplice: "Eles amam-se"
"Declarações falsas": Ricardo Quaresma quebra silêncio sobre a polémica de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus com recado implacável
Muito luxo e uma mensagem subliminar para Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez volta a abrir as portas da mansão e deixa escapar detalhe íntimo
O "Efeito Cristiano Ronaldo" já está a afetar a Seleção Nacional: começa agora o problema que pode valer milhões
Há uma coincidência familiar triste no dia da saída de Cristiano Ronaldo da Seleção que comoveu os fãs. Ficará na história do jogador
Katia Aveiro quebra silêncio? Após saída polémica de Cristiano Ronaldo da Seleção, irmã do craque deixa mensagem inesperada

Com um novo visual e de sorriso rasgado, CR7 está a roubar todas as atenções com a última partilha que fez nas redes sociais

Cristiano Ronaldo tem estado no centro de todas as atenções. Depois de, na última semana, ter abandonado o estágio da Seleção Nacional, durante a fase de grupos da Liga das Nações, os passos do craque português têm sido seguidos ao pormenor e, esta segunda-feira, 5 de outubro, regressou às redes sociais para fazer uma nova partilha.

O futebolista, de 41 anos, estava em silêncio há dias. A última publicação que tinha feito nas redes sociais foi a 1 e outubro, quando decidiu anunciar que estava de 'saída' da Seleção. Agora, Cristiano Ronaldo regressou à vida pública para partilhar uma imagem onde surge sorridente, com um novo corte de cabelo, de regresso aos treinos no Al Nassr, na Arábia Saudita.

A foto somou, em poucas horas, milhões de 'gostos' e milhares de comentários. E há um pormenor que não passou despercebido: no meio de toda a polémica, CR7 surge a sorrir, e com um visual renovado, que pode assinalar uma nova fase. "O homem está feliz", "Esse sorriso é tudo", "És uma lenda viva, orgulho!", "Se o Cris está feliz, nós estamos felizes", "Ninguém te pode parar", pode ler-se, na caixa de comentários.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Há, no entanto, quem continue à espera de uma explicação por parte de Cristiano Ronaldo, uma vez que se adensam os rumores de um desentendimento sério com o selecionador Jorge Jesus. O técnico já veio a público garantir que tudo não passou de um "mal-entendido" e que continua a contar com CR7 na Seleção Nacional, se o craque assim o entender.

Agora, os fãs aguardam ansiosamente pela resposta de Cristiano Ronaldo e também inundaram a caixa de comentários de perguntas sobre o tema. "Deves uma explicação ao teu povo!", "Vai voltar para Portugal? Queremos saber", "Estamos à espera da resposta do Cris!", são alguns dos comentários que se podem ler.

Veja agora, na nossa galeria, as melhores fotos de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
No meio da polémica de Cristiano Ronaldo com Jorge Jesus, Georgina Rodríguez mostra momento cúmplice: "Eles amam-se"
"Declarações falsas": Ricardo Quaresma quebra silêncio sobre a polémica de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus com recado implacável
Muito luxo e uma mensagem subliminar para Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez volta a abrir as portas da mansão e deixa escapar detalhe íntimo
O "Efeito Cristiano Ronaldo" já está a afetar a Seleção Nacional: começa agora o problema que pode valer milhões
Há uma coincidência familiar triste no dia da saída de Cristiano Ronaldo da Seleção que comoveu os fãs. Ficará na história do jogador
Katia Aveiro quebra silêncio? Após saída polémica de Cristiano Ronaldo da Seleção, irmã do craque deixa mensagem inesperada