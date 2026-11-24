Hussein Abdulghani, antigo internacional saudita e ex-jogador do clube, não poupou o português após a derrota frente ao Al Ahli. O avançado marcou, mas falhou uma grande penalidade e ficou a 14 golos de uma marca histórica.

Cristiano Ronaldo foi alvo de duras críticas na Arábia Saudita, depois da derrota do Al Nassr frente ao Al Ahli, por 3-1. Hussein Abdulghani, antigo internacional saudita e ex-jogador do clube de Riade, considera que o capitão português é responsável por uma parte significativa dos problemas da equipa.

«Cristiano Ronaldo representa 50% dos problemas do Al Nassr. É apenas a minha opinião», afirmou o antigo defesa, durante o programa televisivo «Nadina», do canal MBC 1.

A declaração surgiu depois do encontro em atraso da nona jornada do campeonato saudita, disputado na sexta-feira, 20 de novembro. O Al Nassr começou a vencer, com um golo de Ronaldo, mas acabou por sofrer uma reviravolta que deixou a equipa sem pontos.

Abdulghani começou por reconhecer a dimensão da carreira do internacional português, antes de questionar a sua utilidade para a equipa no momento atual.

«Toda a gente sabe qual é o problema do Al Nassr, mas fingem que não veem. Todos concordamos que Ronaldo foi um jogador grandioso, mas temos de deixar isso de lado. A questão é saber se continua a ser útil à equipa, especialmente nos jogos mais equilibrados», afirmou.

«Não pode marcar um golo e depois ser um buraco na equipa»

O antigo internacional saudita considera que a contribuição de um avançado não deve ser avaliada apenas pelos golos marcados.

«Marcar golos não é a única função de um avançado. Há muitas outras coisas para fazer. Não pode marcar um golo e depois ser um buraco na equipa durante o resto do jogo», criticou.

Abdulghani defende que o Al Nassr precisa de um ponta de lança capaz de oferecer mais soluções à equipa, sobretudo nos encontros mais equilibrados.

O antigo jogador foi ainda questionado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo representar o Al Ittihad, clube historicamente ligado a Mohammed Noor, outra antiga figura do futebol saudita que participava no programa.

A resposta de Noor foi curta: não gostaria de ver o português na sua antiga equipa.

A polémica em torno dos mil golos

A discussão ganhou um novo capítulo quando Abdulghani abordou o objetivo de Cristiano Ronaldo de chegar aos mil golos oficiais na carreira.

O português marcou o primeiro golo do Al Nassr frente ao Al Ahli, aos 14 minutos, e chegou aos 986 tentos. Ficou, assim, a 14 de uma marca histórica.

Para o antigo internacional saudita, porém, o recorde individual não deve sobrepor-se aos interesses coletivos do clube.

«Os adeptos do Al Nassr que rezem para Ronaldo marcar o milésimo golo e acabar com este assunto de uma vez por todas», afirmou.

Abdulghani questionou ainda o benefício que o Al Nassr retiraria da marca: «O que ganha o Al Nassr com o milésimo golo de Ronaldo? Isso dá-lhes algum troféu?»

Mohammed Noor contrapôs que o nome do clube ficaria para sempre associado ao feito do avançado português.

Ronaldo marcou, mas o Al Nassr perdeu

O encontro com o Al Ahli começou da melhor forma para o Al Nassr. Ronaldo aproveitou uma recuperação de bola de Samu Costa e abriu o marcador, com uma finalização de primeira.

O português teve depois oportunidade de aumentar a vantagem, mas acertou no poste na conversão de uma grande penalidade.

O Al Ahli aproveitou a ocasião e chegou ao empate ainda antes do intervalo, por Galeno. Na segunda parte, Ivan Toney, também de penálti, completou a reviravolta. Roger Ibañez marcou o terceiro golo dos anfitriões e confirmou o triunfo por 3-1.

A derrota interrompeu uma série de vitórias do Al Nassr e deixou a equipa com questões por resolver, numa altura em que a luta pelo título saudita continua em aberto.

Ronaldo, de 41 anos, soma nove golos no campeonato e continua a perseguir a marca dos mil tentos na carreira. O rendimento do capitão português, contudo, está a gerar opiniões divididas no futebol saudita.

Uma crítica que vai além de um jogo

Abdulghani fez questão de sublinhar que as críticas não se limitam à derrota frente ao Al Ahli.

«Não estou a falar apenas do jogo contra o Al Ahli, mas de todas as partidas desde o início da temporada. Ninguém diz isto por receio dos adeptos de Ronaldo, mas ele é um jogador negativo no Al Nassr», afirmou.

As declarações refletem uma discussão que ultrapassa o resultado de uma partida: até que ponto o contributo de uma estrela deve ser avaliado pelos golos que marca ou pelo impacto global no desempenho da equipa?

No caso de Ronaldo, os números continuam a ser expressivos. Mas, para Abdulghani, o Al Nassr precisa de mais do que golos para voltar a conquistar títulos.

A polémica surge numa fase em que o português se aproxima de um dos objetivos mais ambiciosos da carreira, mas também enfrenta uma das críticas mais duras desde que chegou ao futebol saudita.