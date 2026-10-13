Cristiano Ronaldo volta a estar no 'olho do furacão': o gesto de que todos falam e que está a gerar controvérsia

Cristiano Ronaldo está no centro das atenções por um gesto que ultrapassou as quatro linhas. Depois da vitória do Al Nassr frente ao Neftchi Fergana, esta segunda-feira, 12 de outubro, o internacional português voltou a demonstrar publicamente a sua ligação à Arábia Saudita, num momento em que a segurança no país está sob pressão.

As imagens, divulgadas pela página de Instagram 433, mostram o avançado a beijar a zona da camisola onde está representado o emblema nacional saudita. Mais tarde, o capitão do Al Nassr surgiu também com um cachecol com as cores do país, num gesto que rapidamente chamou a atenção nas redes sociais.

O episódio ganhou uma dimensão particular por ter acontecido no mesmo dia em que o encontro da Liga dos Campeões asiática sofreu um atraso devido a um alerta de segurança em Riade.

Um gesto que ganhou outro significado

O símbolo que Cristiano Ronaldo levou aos lábios não é apenas uma referência ao clube que representa. A palmeira e as duas espadas cruzadas são elementos do emblema nacional da Arábia Saudita, o que confere ao momento uma dimensão que vai além do futebol.

A atitude foi interpretada por muitos adeptos como uma demonstração de apoio ao país onde o jogador vive e trabalha desde o final de 2022. A exibição do cachecol saudita, depois do apito final, reforçou essa leitura.

Ainda assim, não é possível determinar apenas através das imagens qual foi a intenção exata do internacional português. O gesto é evidente; o seu significado político ou emocional permanece sujeito a interpretação.

Não é, contudo, a primeira vez que Ronaldo manifesta publicamente a sua ligação à Arábia Saudita. Em junho de 2025, numa entrevista aos canais oficiais do Al Nassr, o jogador afirmou: «Sou português, mas pertenço à Arábia Saudita», numa declaração que voltou a ganhar destaque após o episódio de segunda-feira.

Nas redes sociais, o gesto divide opiniões. Se muitos realçam a atitude de Cristiano Ronaldo como um apoio à Arábia Saudita num momento difícil, há quem critique o craque português por apoiar e representar um país onde os direitos das mulheres e os direitos humanos continuam a ser constantemente questionados.

Jogo do Al Nassr foi atrasado por razões de segurança

A vitória do Al Nassr frente ao Neftchi Fergana, por 3-1, ficou marcada por um atraso de aproximadamente uma hora, depois de ter sido emitido um alerta de segurança na capital saudita.

Segundo a Reuters e a Associated Press, o alerta surgiu num contexto de ameaças de mísseis lançados na direção de Riade, que a coligação liderada pela Arábia Saudita afirmou ter intercetado. As autoridades indicaram posteriormente que o perigo tinha passado, permitindo a realização do encontro.

Cristiano Ronaldo marcou o segundo golo da equipa saudita, aos 42 minutos, contribuindo para uma vitória que acabou por ficar associada não só ao resultado desportivo, mas também às imagens que circularam depois do jogo.

O episódio acontece numa altura de elevada tensão na região, depois de ataques recentes atribuídos aos rebeldes houthis, do Iémen, terem atingido infraestruturas na Arábia Saudita, incluindo o aeroporto internacional de Riade.

Entre o apoio e o debate nas redes sociais

A divulgação das imagens pela página 433 ampliou o alcance do momento e alimentou a discussão sobre o significado do gesto de Ronaldo.

Para os adeptos que o elogiam, beijar o símbolo nacional e exibir um cachecol saudita representa uma manifestação de proximidade com o país que o acolheu e com a população que atravessa um período de insegurança.

Outros olham para o episódio de forma mais crítica, questionando o peso simbólico de uma figura com a projeção internacional de Cristiano Ronaldo quando demonstra publicamente a sua ligação a um Estado.

A distinção é relevante: apoiar uma população perante uma ameaça à sua segurança não é necessariamente o mesmo que subscrever todas as decisões políticas de um país. Da mesma forma, um gesto simbólico não permite, por si só, concluir qual é a posição do jogador sobre a situação geopolítica.

É essa margem de interpretação que ajuda a explicar o interesse despertado pelas imagens. Ronaldo é uma das figuras mais mediáticas do futebol mundial e qualquer gesto seu pode adquirir um significado que ultrapassa a intenção individual.

Pode ver aqui a partilha que está a dar que falar:

Mais do que uma celebração futebolística

A relação de Cristiano Ronaldo com a Arábia Saudita tem sido marcada por uma forte exposição pública desde a sua chegada ao Al Nassr, em dezembro de 2022. O português tornou-se uma das principais figuras internacionais do campeonato saudita e tem manifestado, em diferentes ocasiões, a sua ligação ao país.

Desta vez, porém, o contexto conferiu outra dimensão às imagens. Num dia em que um alerta de segurança atrasou uma partida internacional, o gesto de beijar o emblema nacional e de exibir um cachecol saudita foi recebido como uma mensagem de proximidade por parte de muitos adeptos.

A intenção de Ronaldo não foi explicada publicamente nas fontes consultadas. Mas o impacto das imagens mostra como, no futebol moderno, um gesto aparentemente simples pode transformar-se num assunto de debate global, sobretudo quando envolve uma estrela mundial e um país que enfrenta um período de tensão.