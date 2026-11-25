O avançado português não escondeu a irritação com uma decisão do árbitro assistente durante o Al Nassr-Al Sadd. O gesto de Ronaldo, que imitou a sinalização de fora de jogo e levou a mão aos olhos, está a dar que falar.

Cristiano Ronaldo voltou a estar no centro das atenções, desta vez não apenas por um golo. O avançado português protagonizou um momento de tensão com a equipa de arbitragem durante a vitória do Al Nassr frente ao Al Sadd, por 2-1, na Liga dos Campeões asiática.

O episódio aconteceu na terça-feira, 24 de novembro, no Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita, e rapidamente chamou a atenção de quem acompanhava a partida.

Ronaldo não escondeu o descontentamento com uma decisão do árbitro assistente. Depois de uma indicação de fora de jogo, o internacional português reagiu com um gesto que não passou despercebido: levou a mão aos olhos e imitou a sinalização do árbitro assistente, numa aparente crítica à decisão.

O momento está a circular nas redes sociais e pode ser visto no vídeo que acompanha esta notícia.

O lance que deixou Ronaldo irritado

A situação aconteceu quando o Al Nassr já estava em vantagem no marcador. Depois de reclamar uma possível grande penalidade, Ronaldo viu o árbitro Adham Makhadmeh assinalar um pontapé livre indireto a favor do Al Sadd, na sequência de uma indicação de fora de jogo do árbitro assistente.

A decisão não agradou ao avançado português, que reagiu com gestos dirigidos ao auxiliar. O gesto de levar a mão aos olhos, seguido da imitação da sinalização de fora de jogo, foi interpretado como uma forma de sugerir que o árbitro assistente não tinha visto corretamente o lance.

A reação de Ronaldo acabou por se tornar um dos momentos mais comentados do encontro, apesar de o resultado ter sido favorável à equipa saudita.

Ronaldo marcou e João Félix decidiu a partida

O Al Nassr venceu o Al Sadd por 2-1, num encontro da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões asiática.

Cristiano Ronaldo abriu o marcador aos 13 minutos, através de uma grande penalidade. A equipa qatari respondeu aos 22 minutos, por intermédio de Mohammed Waad.

Já na segunda parte, João Félix marcou o golo da vitória, aos 52 minutos, com um remate de bicicleta que colocou o Al Nassr novamente em vantagem.

O Al Sadd terminou ainda a primeira parte reduzido a dez jogadores, depois de Mohammed Waad ter sido expulso, aos 45+2 minutos, na sequência de uma decisão do árbitro após consulta do VAR.

Com este resultado, o Al Nassr somou mais três pontos na competição e manteve-se na luta pelos primeiros lugares da fase de liga.

Mas, para além dos golos e da vitória, foi a reação de Cristiano Ronaldo à decisão do árbitro assistente que acabou por despertar a curiosidade dos adeptos.

Veja o vídeo do momento: