Perigo iminente e tensão militar: jogo de Cristiano Ronaldo atrasa-se após alerta de falha de segurança

O jogo de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr foi afetado por um alerta de segurança em Riade, na Arábia Saudita. A partida frente ao Neftchi Fargona, disputada esta segunda-feira, 12 de outubro, começou com cerca de uma hora de atraso, num momento de forte tensão militar na região.

O alerta foi emitido pelas autoridades de defesa sauditas cerca de 15 minutos antes do pontapé de saída. Segundo o jornal desportivo A BOLA, as equipas já se encontravam no túnel de acesso ao relvado, mas permaneceram resguardadas enquanto aguardavam autorização para entrar em campo.

Nas redes sociais circularam informações sobre uma possível interceção de um drone em Riade. Contudo, essa hipótese não foi confirmada de forma independente nas informações consultadas, pelo que não é possível estabelecer, com segurança, uma ligação direta entre esse alegado incidente e o atraso do encontro.

A partida acabou por se realizar, com o Al-Nassr a vencer por 3-1. Cristiano Ronaldo, João Félix e Samu Costa integraram o onze inicial da equipa saudita.

Ronaldo marcou na vitória do Al-Nassr

Apesar do atraso provocado pelo alerta de segurança, o encontro terminou com um triunfo do Al-Nassr frente à formação uzbeque do Neftchi Fargona.

Ângelo Gabriel inaugurou o marcador, antes de Cristiano Ronaldo aumentar a vantagem ainda na primeira parte. O internacional português marcou aos 44 minutos, num remate de primeira, e assinou o seu 981.º golo da carreira, de acordo com a imprensa desportiva portuguesa.

O Neftchi Fargona reduziu aos 51 minutos, por Alisher Odilov, mas a equipa saudita acabou por confirmar a vitória por 3-1, com um autogolo de Anvarjon Gofurov, aos 78 minutos, após uma jogada em que Samu Costa participou.

João Félix também foi titular e esteve perto de marcar na segunda parte. O encontro ficou ainda marcado pela expulsão de Ikromjon Alibaev, do Neftchi Fargona, aos 65 minutos.

Ataques em Riade aumentam preocupação com a segurança

O incidente que afetou o jogo acontece numa altura de agravamento da situação de segurança na Arábia Saudita, devido à intensificação dos ataques dos rebeldes Huthis, do Iémen.

Nos últimos dias, o aeroporto internacional King Khalid, em Riade, foi atingido por ataques atribuídos aos Huthis. Segundo informações divulgadas pela Al Jazeera com base em dados das autoridades sauditas, um ataque no sábado, 10 de outubro, provocou pelo menos 12 mortos e mais de 300 feridos.

No domingo, um novo incidente no aeroporto causou mais uma vítima mortal e 11 feridos, de acordo com as autoridades de aviação sauditas.

Já esta segunda-feira, as autoridades militares sauditas anunciaram ter intercetado e destruído três mísseis balísticos lançados em direção a Riade e à região de Khamis Mushait. Os Huthis afirmaram que o aeroporto internacional da capital saudita era um dos alvos.

A sucessão de ataques levou ao encerramento temporário do aeroporto e ao cancelamento de voos, enquanto as autoridades procuram responder ao agravamento da ameaça.

A Arábia Saudita apoia as forças do Governo internacionalmente reconhecido do Iémen na luta contra os Huthis, um movimento apoiado pelo Irão. A intensificação dos confrontos tem aumentado a instabilidade regional e os riscos para infraestruturas civis.

Foi neste contexto que o jogo do Al-Nassr sofreu um atraso inesperado, antes de se realizar normalmente até ao apito final.