Até ele tem uma "refeição livre": Cristiano Ronaldo revela o que come quando foge à dieta

Cristiano Ronaldo é sinónimo de disciplina. Treino, descanso, recuperação e, claro, alimentação: tudo parece estar calculado ao detalhe na rotina do futebolista português. Mas até o homem que transformou a longevidade física numa das suas imagens de marca parece permitir-se, de vez em quando, uma pequena exceção.

Durante as férias, Cristiano Ronaldo mostrou precisamente esse lado mais descontraído, e foi a mesa que acabou por roubar protagonismo à paisagem paradisíaca. Numa fotografia partilhada nas redes sociais, o craque do Al Nassr revelou alguns dos petiscos que acompanhavam um momento de descanso. E, para quem está habituado a associar CR7 a uma alimentação extremamente controlada, a seleção de alimentos não passou despercebida.

Na mesa há presunto curado, grissini, frutos secos, azeitonas, pepinos em conserva e, entre os petiscos, um dos alimentos que mais contrasta com a imagem habitualmente associada à dieta do futebolista: batatas fritas. Para acompanhar, duas garrafas de água, porque nem nas férias parece haver espaço para grandes excessos.

Cristiano Ronaldo não descura da disciplina

Ao longo dos anos, Cristiano Ronaldo tornou conhecida uma rotina particularmente exigente. O futebolista aposta numa alimentação equilibrada e numa preparação física rigorosa, dois dos pilares que lhe permitem manter, aos 41 anos, uma condição física que continua a impressionar dentro e fora dos relvados.

Não é, por isso, propriamente habitual vê-lo expor aquilo que come num momento de puro lazer. A fotografia partilhada durante as férias acaba por mostrar uma versão diferente do atleta: não o CR7 em campo, no ginásio ou submetido a mais uma sessão de treino, mas simplesmente o Cristiano que aproveita uns dias de descanso e se permite petiscar.

E talvez seja precisamente essa normalidade que torna a imagem tão curiosa. Entre presunto, frutos secos, conservas e batatas fritas, Cristiano Ronaldo mostrou, afinal, que até a dieta mais regrada pode ter espaço para uma exceção.

Sem fast food, sem sobremesas exuberantes e sem bebidas açucaradas à vista, a “escapadinha” alimentar de CR7 está, ainda assim, longe de parecer um verdadeiro festival de excessos. Até nas férias, a disciplina parece continuar à mesa.