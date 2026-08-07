Cristiano Ronaldo
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Até ele tem uma "refeição livre": Cristiano Ronaldo revela o que come quando foge à dieta
IOL
Há 3h e 51min

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Cristiano Ronaldo mostrou os petiscos que escolhe quando abre uma exceção à dieta rigorosa durante as férias

Cristiano Ronaldo é sinónimo de disciplina. Treino, descanso, recuperação e, claro, alimentação: tudo parece estar calculado ao detalhe na rotina do futebolista português. Mas até o homem que transformou a longevidade física numa das suas imagens de marca parece permitir-se, de vez em quando, uma pequena exceção.

Durante as férias, Cristiano Ronaldo mostrou precisamente esse lado mais descontraído, e foi a mesa que acabou por roubar protagonismo à paisagem paradisíaca. Numa fotografia partilhada nas redes sociais, o craque do Al Nassr revelou alguns dos petiscos que acompanhavam um momento de descanso. E, para quem está habituado a associar CR7 a uma alimentação extremamente controlada, a seleção de alimentos não passou despercebida.

Na mesa há presunto curado, grissini, frutos secos, azeitonas, pepinos em conserva e, entre os petiscos, um dos alimentos que mais contrasta com a imagem habitualmente associada à dieta do futebolista: batatas fritas. Para acompanhar, duas garrafas de água, porque nem nas férias parece haver espaço para grandes excessos.

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Cristiano Ronaldo não descura da disciplina

Ao longo dos anos, Cristiano Ronaldo tornou conhecida uma rotina particularmente exigente. O futebolista aposta numa alimentação equilibrada e numa preparação física rigorosa, dois dos pilares que lhe permitem manter, aos 41 anos, uma condição física que continua a impressionar dentro e fora dos relvados.

Não é, por isso, propriamente habitual vê-lo expor aquilo que come num momento de puro lazer. A fotografia partilhada durante as férias acaba por mostrar uma versão diferente do atleta: não o CR7 em campo, no ginásio ou submetido a mais uma sessão de treino, mas simplesmente o Cristiano que aproveita uns dias de descanso e se permite petiscar.

E talvez seja precisamente essa normalidade que torna a imagem tão curiosa. Entre presunto, frutos secos, conservas e batatas fritas, Cristiano Ronaldo mostrou, afinal, que até a dieta mais regrada pode ter espaço para uma exceção.

Sem fast food, sem sobremesas exuberantes e sem bebidas açucaradas à vista, a “escapadinha” alimentar de CR7 está, ainda assim, longe de parecer um verdadeiro festival de excessos. Até nas férias, a disciplina parece continuar à mesa.

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