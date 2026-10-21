Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo ainda pode ganhar mais uma Bola de Ouro e está a "esmagar" Messi nas sondagens
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Cristiano Ronaldo lidera a votação para a melhor Bola de Ouro de sempre, com 75% dos votos
A primeira Bola de Ouro conquistada por Cristiano Ronaldo, em 2008, está destacada na votação B.O.A.T., que procura eleger a melhor edição de sempre do prémio. A conquista do português supera, para já, a Bola de Ouro de Lionel Messi de 2012.
Cristiano Ronaldo está na frente da corrida para eleger a melhor Bola de Ouro de todos os tempos. A edição de 2008, a primeira conquistada pelo internacional português, reúne 75% dos votos na iniciativa B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time), promovida pela organização do galardão.
A votação pretende distinguir a melhor época de um vencedor da Bola de Ouro e está aberta aos adeptos, que podem escolher entre jogadores que conquistaram o prémio pelo menos duas vezes. Os resultados conhecidos até 20 de outubro colocam Ronaldo numa posição de destaque, à frente de algumas das maiores figuras da história do futebol.
De acordo com os dados divulgados pela organização, a Bola de Ouro de Lionel Messi de 2012 ocupa o segundo lugar, com 9% dos votos. O pódio fica completo com outra conquista de Cristiano Ronaldo: a edição de 2017, que soma 6%.
A votação continua aberta até 27 de outubro, estando o anúncio dos resultados previsto para o dia seguinte.
Porque é que a Bola de Ouro de Cristiano Ronaldo de 2008 está em destaque?
A conquista de 2008 ficou associada a uma das temporadas mais marcantes da carreira de Cristiano Ronaldo. Ao serviço do Manchester United, o avançado português foi decisivo na conquista da Premier League e da Liga dos Campeões, afirmando-se entre os melhores jogadores do mundo.
Na temporada de 2007/08, Ronaldo marcou 42 golos em todas as competições pelo clube inglês, incluindo 31 na Premier League. Foi também o melhor marcador da Liga dos Campeões, com oito golos, e marcou na final frente ao Chelsea, decidida nas grandes penalidades.
A Bola de Ouro reconheceu o desempenho do português, que recebeu o prémio em dezembro de 2008, aos 23 anos. Cristiano Ronaldo tornou-se, assim, no terceiro futebolista português a conquistar o galardão, depois de Eusébio, em 1965, e Luís Figo, em 2000.
Quantas Bolas de Ouro conquistou Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo venceu a Bola de Ouro em cinco ocasiões: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. O internacional português soma menos três troféus do que Lionel Messi, que conquistou o prémio por oito vezes, em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023.
A votação B.O.A.T. não pretende eleger o melhor jogador de sempre, mas sim a edição mais marcante da Bola de Ouro entre os futebolistas que venceram o prémio pelo menos duas vezes. Por isso, cada participante escolhe um ano específico da carreira de um dos nomeados.
Além de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, a lista inclui nomes históricos como Ronaldo Nazário, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Michel Platini, Marco van Basten, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer e Alfredo Di Stéfano.
Como é possível votar na melhor Bola de Ouro de sempre?
A participação na votação é feita através da plataforma oficial da Bola de Ouro e implica uma contribuição de um euro. De acordo com a organização, os participantes recebem uma fotografia icónica e ficam habilitados a ganhar dois bilhetes para a cerimónia da Bola de Ouro de 2027.
A votação encerra a 27 de outubro, às 23:59, hora de Paris, 22:59 em Lisboa, e o resultado será anunciado a 28 de outubro.
Importa distinguir esta iniciativa da atribuição oficial da Bola de Ouro: a B.O.A.T. é uma votação pública para escolher a edição preferida dos adeptos, não um novo prémio oficial para o melhor futebolista do mundo.