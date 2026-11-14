A camisola 7 de Cristiano Ronaldo nunca mais será a mesma: a homenagem que marca uma nova era na Seleção Nacional (Vídeo)

Cristiano Ronaldo já tem um herdeiro na Seleção? O jovem que vai vestir a camisola 7 e está a surpreender

Há números que ultrapassam o futebol. E há camisolas que se tornam símbolos de uma geração. Durante mais de duas décadas, o número 7 esteve inevitavelmente associado a Cristiano Ronaldo, que transformou um simples dorsal numa das marcas mais reconhecidas do desporto mundial. Agora, com o adeus do capitão à Seleção Nacional, começa uma nova página. Carlos Forbs é o escolhido para vestir o histórico número, mas há um legado que não se herda.

A Seleção Nacional prepara-se para entrar numa nova era. Este sábado, frente à Dinamarca, em Braga, Carlos Forbs vai envergar a camisola 7 que durante tantos anos pertenceu a Cristiano Ronaldo. Uma mudança que, apesar de representar a passagem de testemunho, não apaga a história escrita pelo antigo capitão.

O encontro, referente à quinta jornada da fase de grupos da Liga das Nações, tem um significado especial: será o primeiro compromisso de Portugal desde que CR7 anunciou oficialmente a retirada da equipa das quinas, a 5 de novembro.

Mas a despedida não vai passar despercebida. A Federação Portuguesa de Futebol preparou uma homenagem simbólica ao jogador que durante 23 anos representou o país e que levou o futebol português a alguns dos maiores palcos do mundo.

Todos os jogadores portugueses vão entrar em campo com o número 7 nas costas, numa iniciativa que pretende assinalar o percurso de Cristiano Ronaldo. Está também prevista uma ovação ao minuto sete da partida, num gesto que promete juntar jogadores e adeptos em torno de uma das figuras mais marcantes da história da Seleção.

Mas as homenagens não ficam por aqui: a Seleção Nacional anunciou uma mudança simbólica na camisola 7, que Carlos Forbs herdou após a saída de Cristiano Ronaldo. Apesar de o número continuar a ser utilizado, há agora uma diferença significativa: o dorsal passa a apresentar um pequeno traço ao centro, distinguindo o 7 que pertenceu a CR7 de todos os outros e eternizando, assim, a camisola que o acompanhou durante mais de duas décadas ao serviço de Portugal.

Uma forma de preservar para sempre a ligação entre Cristiano Ronaldo e o número que se tornou a sua imagem de marca, com a garantia de que esta versão especial nunca mais voltará a ser utilizada.

"Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐", pode ler-se, na partilha da Seleção.

Veja agora o vídeo partilhado:

Carlos Forbs recebe o número que marcou a história de CR7

A escolha de Carlos Forbs para vestir o número 7 não acontece pela primeira vez. O extremo, atualmente ao serviço do Club Brugge, já tinha utilizado o histórico dorsal na sua estreia pela Seleção principal, em novembro de 2025, frente à Arménia.

Na altura, Portugal venceu por expressivos 9-1, num encontro de apuramento para o Mundial de 2026, e Forbs entrou na segunda parte, numa partida em que Cristiano Ronaldo estava ausente por castigo.

Agora, aos 22 anos, volta a receber a responsabilidade de vestir o número mais associado ao antigo capitão português.

É uma passagem de testemunho com um enorme peso simbólico. Afinal, não se trata apenas de ocupar um lugar na ficha de jogo: trata-se de vestir uma camisola que, durante anos, foi sinónimo de liderança, ambição, golos e conquistas.

Ainda assim, importa distinguir a atribuição do número para este encontro de uma escolha definitiva para o futuro. O número 7 continua disponível para os jogadores da Seleção, de acordo com as regras das competições internacionais.

23 anos, 234 jogos e 146 golos: a história que fica

Cristiano Ronaldo anunciou a despedida da Seleção a 5 de novembro, através de uma mensagem emotiva publicada nas redes sociais.

«Chegou o momento de devolver a camisola 7 da seleção de todos nós», escreveu o jogador, numa declaração que marcou o fim de uma caminhada iniciada em agosto de 2003, quando tinha apenas 18 anos.

Ao longo de 23 anos, o avançado somou 234 internacionalizações e marcou 146 golos por Portugal, números que fazem dele o jogador com mais jogos e golos da história do futebol de seleções.

Pelo caminho, conquistou o Campeonato da Europa de 2016 e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025. Foi capitão, referência e protagonista de uma transformação histórica do futebol português.

A camisola 7 tornou-se, entretanto, muito mais do que um número. Passou a ser uma identidade. Uma associação imediata a um jogador que habituou os portugueses a acreditar que, mesmo nos momentos mais difíceis, ainda havia algo extraordinário por acontecer.

E talvez seja precisamente por isso que a sua saída representa tanto para os adeptos.

O número muda de costas, mas a história não muda de dono

A saída de Cristiano Ronaldo deixa uma questão inevitável: como se substitui alguém que transformou um número numa identidade mundial?

A resposta é simples: não se substitui. Carlos Forbs pode agora vestir a camisola 7, tal como outros internacionais portugueses já o fizeram em ocasiões em que Ronaldo esteve ausente. Mas o significado que o dorsal ganhou ao longo dos anos não desaparece com a mudança de jogador.

Importa também recordar que, nas competições oficiais de seleções, os regulamentos da UEFA obrigam à atribuição de números aos jogadores inscritos. Por isso, ao contrário do que acontece em alguns clubes, não é possível retirar definitivamente um dorsal da numeração da equipa nacional.

O número 7 continuará, assim, a poder ser utilizado. Mas há uma coisa que ninguém poderá repetir: os 23 anos de história de Cristiano Ronaldo com a camisola das quinas.

E, nesse sentido, talvez a maior homenagem não esteja em impedir que alguém volte a vestir o número, mas em garantir que ninguém esquece quem o transformou num símbolo.

Porque há camisolas que passam de jogador para jogador. E há histórias que ficam para sempre.

Veja agora as melhores fotos de Cristiano Ronaldo ao serviço da Seleção Nacional