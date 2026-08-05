Ferraris, Bentleys e dezenas de carros de luxo: Cristiano Ronaldo abre as portas da garagem milionária

Cristiano Ronaldo decidiu abrir as portas da garagem da sua casa e mostrou aos fãs a coleção de milhões de euros de carros de luxo que tem.

O craque português já regressou das férias em família em Maiorca e voltou para Portugal para se apresentar no estágio de pré-época do Al Nassr, na Cidade do Futebol, em Oeiras. O futebolista aproveitou para mostrar a sua coleção de carros que faz inveja a qualquer um e mostrou, pela primeira vez, a garagem da mansão que construiu em Cascais.

"Os meus brinquedos", escreveu Cristiano Ronaldo, na legenda da partilha, onde mostra as dezenas de carros que tem, entre Ferraris, Maseratis, Bentleys e outros veículos desportivos de coleção.

A partilha feita no Instagram está viral e, em menos de 24 horas, já soma com 13 milhões de 'gostos'.

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