Cristiano Ronaldo mostra a sua coleção de carros de luxo
Cristiano Ronaldo mostra a sua coleção de carros de luxo

Ferraris, Bentleys e dezenas de carros de luxo: Cristiano Ronaldo abre as portas da garagem milionária
Mafalda Mourão
Há 32 min

Cristiano Ronaldo mostrou a garagem da mansão em Cascais, onde guarda uma coleção de milhões de euros em carros de luxo

Cristiano Ronaldo decidiu abrir as portas da garagem da sua casa e mostrou aos fãs a coleção de milhões de euros de carros de luxo que tem. 

O craque português já regressou das férias em família em Maiorca e voltou para Portugal para se apresentar no estágio de pré-época do Al Nassr, na Cidade do Futebol, em Oeiras. O futebolista aproveitou para mostrar a sua coleção de carros que faz inveja a qualquer um e mostrou, pela primeira vez, a garagem da mansão que construiu em Cascais.

"Os meus brinquedos", escreveu Cristiano Ronaldo, na legenda da partilha, onde mostra as dezenas de carros que tem, entre Ferraris, Maseratis, Bentleys e outros veículos desportivos de coleção. 

A partilha feita no Instagram está viral e, em menos de 24 horas, já soma com 13 milhões de 'gostos'.

Veja as imagens na galeria de fotos que preparámos para si

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM