Nem o novo visual chamou tanto a atenção: todos repararam neste detalhe em Cristiano Ronaldo após o casamento
Cristiano Ronaldo regressa ao trabalho após o casamento e há um detalhe que não passa despercebido
Cristiano Ronaldo casou-se com Georgina Rodríguez na passada terça-feira, 11 de agosto, em Cascais. Já nesta quinta-feira, 13, o craque português regressou ao trabalho e juntou-se ao restante plantel do Al Nassr, e foi recebido de forma muito especial. As imagens do momento foram partilhadas e há um detalhe que salta à vista.
No vídeo, divulgado pelo Al Nassr no Instagram, Cristiano Ronaldo é ovacionado pelos colegas de equipa e é possível ver que CR7 tem a aliança de casamento posta no dedo anelar.
Além desse detalhe, saltou também à vista o novo look de Cristiano Ronaldo, que está loiro e de cabelo muito curtinho.
Pode ver aqui o vídeo do momento em questão:
Veja ainda, na nossa galeria, as fotografias de Cristiano Ronaldo que preparámos para si!