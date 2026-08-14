Nem o novo visual chamou tanto a atenção: todos repararam neste detalhe em Cristiano Ronaldo após o casamento

Cristiano Ronaldo casou-se com Georgina Rodríguez na passada terça-feira, 11 de agosto, em Cascais. Já nesta quinta-feira, 13, o craque português regressou ao trabalho e juntou-se ao restante plantel do Al Nassr, e foi recebido de forma muito especial. As imagens do momento foram partilhadas e há um detalhe que salta à vista.

No vídeo, divulgado pelo Al Nassr no Instagram, Cristiano Ronaldo é ovacionado pelos colegas de equipa e é possível ver que CR7 tem a aliança de casamento posta no dedo anelar.

Além desse detalhe, saltou também à vista o novo look de Cristiano Ronaldo, que está loiro e de cabelo muito curtinho.

Pode ver aqui o vídeo do momento em questão: